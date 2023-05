Giro 2023: Geen volledige Col du Grand Saint-Bernard, passage door tunnel

Het parcours van de dertiende etappe van de Giro d’Italia wordt aangepast. Dat meldt Het Nieuwsblad. De rit van vrijdag zou eigenlijk over de 2469 meter hoge Col du Grand Saint-Bernard gaan, maar door hevige sneeuwval en een hoog risico op lawines acht de organisatie dat te gevaarlijk. De renners rijden nu door een tunnel, waardoor de top op 1878 meter hoogte ligt.

De Col du Grand Saint-Bernard (34 km aan 5,5%) zou beklommen worden in de rit naar Crans-Montana. Het zou het hoogste punt van de Giro worden, waar de Cima Coppi-premie te rapen lag. Nu is de Tre Cime di Lavaredo (2304 meter) het dak van de ronde. De dertiende etappe is door de parcourswijziging ook wat korter geworden: 199 kilometer in plaats van 206 kilometer.

Het schrappen van de Col du Grand Saint-Bernard komt niet uit de lucht vallen. De organisatie hield door de hevige sneeuwval van de afgelopen weken al rekening met dit scenario. Vandaar dat ze al een plan-B hadden: via de tunnel Zwitserland binnenrijden.

