Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 1 tijdrit naar Ortona – Wie pakt de eerste roze trui?

La Grande Partenza is dit jaar – voor het eerst sinds 2021 – weer eens een individuele tijdrit. In de Abruzzen rijden de renners in de Giro d’Italia langs de Adriatische kust van Fossacesia Marina naar Ortona. Wie grijpt de eerste roze trui? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Na Boedapest, Turijn, Monreale en Bologna is La Grande Partenza 2023 in Fossacesia, een klein dorpje in de Abruzzen dat slechts 6000 inwoners heeft. Fossacesia staat vooral bekend om zijn stranden en de Abdij van San Giovanni, die aan het begin van de dertiende eeuw is gebouwd op de ruïnes van een oude Romeinse tempel en bestaat uit zowel een oud klooster als een basiliek. Vanaf de San Giovanni heb je een schitterend uitzicht over de Adriatische Zee en de stranden van de Abruzzen.

De openingstijdrit gaat iets lager van start, vlak naast het strand van Fossacesia Marina. De tijdrit telt in totaal 19,6 kilometers en brengt de renners in een rechte lijn naar Ortona. Opvallend genoeg rijden de coureurs over een zogenaamde Via Verde, letterlijk een groene weg, naar de Italiaanse kuststad Ortena. Een Via Verde is een oude spoorweg die is omgebouwd tot een natuurrijk fiets- of wandelpad.

Niet gek dat de Giro-organisatie de ronde hier van start laat gaan: de tijdrit is een zichzelf verkopend reclamebord voor iedereen die de Abruzzen nog een keer wil bezoeken. Ook de finish in Ortona mag er zijn. De laatste 1,2 kilometer in Ortona loopt aan 5,3 procent omhoog naar het Castello Aragonese, een oud verdedigingsfort uit de vijftiende eeuw dat door de jaren heen flink wat invasies van Franse en Spaanse troepen heeft overleefd. Tegenwoordig is het een cultureel centrum, waar jaarlijks meerdere evenementen worden georganiseerd.

De renner die in Ortona de eerste roze trui wil aantrekken, zal in de oplopende slotkilometer naar het Castello Aragonese nog een flinke punch in de benen moeten hebben. Dat klinkt direct al als een kolfje naar de hand van Primož Roglič of Remco Evenepoel…

Start eerste renner: 13.50 uur

Start laatste renner: 16.48 uur

Finish laatste renner: rond 17.10 uur

Afstand: 19,6 kilometer (individuele tijdrit)

Favorieten

Na weken van voorbeschouwen, vooruitblikken, palaveren en filosoferen, kunnen we er nu écht aan beginnen. Fossacesia Marina heeft zaterdag de eer om de 106e Giro d’Italia in gang te schieten. En de mannen met klassementsambities doen er goed aan om meteen bij de les te zijn: in de bijna twintig kilometer lange openingstijdrit zullen de verschillen toch al behoorlijk hoog oplopen. Het is voor een erkende tijdrijder als Remco Evenepoel een uitgelezen kans om al meteen een eerste tik uit te delen. Voor de pure klimmers is het – zo goed en zo kwaad als het kan – zaak om de schade te beperken.

Maar allereerst kijken we natuurlijk naar de favorieten voor de ritzege, maar ook dan komen we vrijwel meteen uit bij een renner die ook ambities heeft voor de eindzege. We hebben het natuurlijk over Remco Evenepoel. De kopman van Soudal Quick-Step krijgt een individuele tijdrit op maat voorgeschoteld, al moeten we ons best doen om een parcours te vinden wat niet aansluit op zijn kwaliteiten. Evenepoel is een van ’s werelds beste tijdrijders, is in topvorm, kende een ideale aanloop naar de Ronde van Italië en is erop gebrand om gelijk een eerste keer uit te halen. De concurrentie is met andere woorden gewaarschuwd.

Wie zijn laatste uitslagen tegen de klok er even bij pakt, weet genoeg. Eerste, tweede, tweede, eerste, eerste, eerste en derde: Remco Evenepoel stelt eigenlijk nooit teleur op zijn tijdritfiets. De regerende wereldkampioen op de weg lijkt met andere woorden een zekerheid voor een top 3-notering, maar Evenepoel neemt daar natuurlijk geen genoegen mee. Een superkampioen wil meer. De Belg zal de overwinning alleen niet op een presenteerblaadje krijgen aangereikt. Er staan namelijk nog drie serieuze concurrenten aan de start, die op een goede dag ook zomaar met de overwinning en de eerste roze trui aan de haal kunnen gaan.

Neem nu Filippo Ganna, in 2020 en 2021 nog de beste tijdrijder van de wereld. De Italiaan is zich al weken minutieus aan het voorbereiden op de 18,6 kilometer lange chronoproef in de Italiaanse provincie Chieti, regio Abruzzen. De tijdrittopper van INEOS Grenadiers slaagde er al twee keer in om de openingstijdrit van zijn thuisronde te winnen en gaat dus voor een hattrick. Eerder dit jaar liet Ganna in de inleidende tijdrit van Tirreno-Adriatico al zien dat hij nog altijd ongenadig hard kan uithalen tegen de klok. We beseffen maar al te goed dat het zal afhangen van details, en dat Ganna zeker niet hoeft onder te doen voor Evenepoel.

Toch zetten we de Belg helemaal bovenaan ons favorietenlijstje, aangezien de renners in de finale nog een kort klimmetje moeten bedwingen, wat wellicht toch in het voordeel is van Evenepoel. De pittige finale speelt ook Primož Roglič, een derde kandidaat voor de ritzege, in de kaart. De Sloveen hoopt ook met een sportieve knaller te beginnen aan de Giro d’Italia en zo zijn Jumbo-Visma-ploeg wat op te beuren. De ploeg kreeg in aanloop naar de ronde nog te maken met twee coronagevallen. Roglič zal misschien iets te kort komen ten opzichte van echte powerhouses als Evenepoel en Ganna, maar mag zeker niet worden uitgevlakt.

Onderschatten is ook niet iets wat we doen, als het gaat over Stefan Küng. De Zwitser is ook al jaren een referentie als het gaat om het tijdrijden, maar op de grote momenten is het toch vaak net niet voor de coureur van Groupama-FDJ. Tweede en derde op het WK tijdrijden, vierde op de Olympische tijdrit in Tokio, tweede op het EK. Daar staan dan wel weer twee Europese tijdrittitels en chronozeges in de rondes- van Zwitserland en Romandië tegenover. Kan King Küng het nu ook eens waarmaken in een grote ronde? Het parcours moet hem in elk geval perfect liggen. Zijn de benen er ook op het moment suprême?

Met Evenepoel, Ganna, Roglič en Küng zijn de vier topfavorieten voor de zege inmiddels de revue gepasseerd, maar dat wil niet zeggen dat we geen verrassende winnaar kunnen krijgen. Zo heeft Jumbo-Visma – naast Roglič – nog wel meer in de melk te brokkelen met Rohan Dennis, Jan Tratnik, Edoardo Affini en Jos van Emden. De immer onvoorspelbare Dennis werd pas op het laatste moment opgeroepen voor de Giro en is dus een beetje een vraagteken, maar blijft wel een tweevoudig wereldkampioen in deze discipline. Ook de oersterke Tratnik kan soms erg snel uit de hoek komen, zeker in een wat kortere tijdrit.

Nog een renner die voor de verrassing kan zorgen: Lennard Kämna. De Duitser van BORA-hansgrohe bulkt van het talent, is wisselvallig, maar kan op goede dagen echt boven zichzelf uitstijgen. Dat doet hij niet alleen als rittenkaper, maar ook als tijdrijder. Zo werd hij dit jaar nog tweede in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico, achter een ongenaakbare Filippo Ganna, maar voor onder meer Brandon McNulty, Thymen Arensman en João Almeida. Renners die hij ook in deze Giro weer zal tegenkomen.

Vanuit Nederlands en Belgisch oogpunt is het eveneens uitkijken naar Thymen Arensman en Ilan Van Wilder. Deze renners moeten de komende weken hun kopman(nen) zo goed mogelijk bijstaan, maar hoeven zich in deze openingstijdrit nog niet in te houden. Arensman en Van Wilder reden in het verleden al erg goede tijdritten. Van Wilder steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Het is de bedoeling dat ik minstens twee van de drie tijdritten voluit zal gaan: de openingstijdrit en de klimtijdrit op de voorlaatste dag. Ik rijd graag tijdritten en ik wil zien wat ik waard ben in zo’n sterk deelnemersveld.”

Onze laatste ster gaat naar een man die dit voorjaar al voor heel wat mooie wielermomenten wist te zorgen. Ben Healy beleefde de laatste maanden zijn absolute doorbraak. Het begon met enkele goede prestaties in wat kleinere wedstrijden, maar vervolgens maakte ook het grote wielerpubliek kennis met de langharige Ier. Tweede in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Het zijn zeer straffe uitslagen en de renner van EF Education-EasyPost hoopt in de Giro de goede lijn door te trekken. Schrijf Healy als regerende Ierse kampioen tegen de klok ook maar op voor de openingstijdrit!

Verder staan er de nodige outsiders aan de start. We hebben de naam van Josef Černý nog niet genoemd. De Tsjech van Soudal Quick-Step won onlangs nog de proloog van de Ronde van Romandië. De nummer vier van die proloog, Nico Denz (BORA-hansgrohe), staat ook aan de start.

Magnus Cort en Stefan de Bod kunnen namens EF Education-EasyPost ook verrassen, net als Jonathan Milan in het tenue van Bahrain Victorious. We verwachten ook een goede prestatie van Will Barta (Movistar), Andreas Leknessund (Team DSM), Michael Matthews en Michael Hepburn (Jayco AlUla) en Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech).

De laatste namen die we nog noteren, zijn Mads Pedersen en Nederlands tijdritkampioen Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) en João Almeida, Brandon McNulty en Jay Vine (UAE Emirates). Voor mannen als Thomas, Almeida en Vine is het vooral belangrijk om niet te veel tijd te verliezen op Evenepoel en Roglič, maar ze kunnen tevens een stevig potje tijdrijden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Filippo Ganna, Primož Roglič

** Stefan Küng, Jan Tratnik, Lennard Kämna

* Thymen Arensman, Ilan Van Wilder, Ben Healy, Rohan Dennis

Weer en TV

De renners hoeven zaterdag niet te vrezen voor slecht weer. Volgens de laatste weersvoorspellingen blijft het zo goed als droog, al is er wel een kleine kans op een lokale bui aan het einde van de middag. De gemiddelde temperatuur schommelt zo rond de 22 graden Celsius. De (zwakke) wind zal geen rol van betekenis spelen.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Tijdens de openingstijdrit is de zender er vanaf 13.30 uur bij. Ook VTM zal de tijdrit live uitzenden. De Belgische commerciële zender is erin geslaagd om een sublicentie te bemachtigen en heeft zich zo verzekerd van de uitzendrechten van zes Giro-etappes.