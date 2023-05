Giro 2023: ‘Jumbo-Visma zonder Jan Tratnik van start’

Jumbo-Visma moet het in de Giro d’Italia doen zonder Jan Tratnik. Dat meldt La Gazzetta dello Sport op basis van bronnen. De Sloveense meesterknecht van kopman Primož Roglič kwam daags voor de start ten val tijdens een trainingsrit. Tom Gloag zal hem naar alle waarschijnlijkheid vervangen.

De laatste trainingstocht van Tratnik voor de openingstijdrit van de Giro eindigde in het ziekenhuis. Hij kon een afslaande auto niet ontwijken en blesseerde bij dat ongeluk zijn knie. Onderzoek in het ziekenhuis wees volgens La Gazzetta uit dat hij niet kan starten aan de Ronde van Italië.

Dat betekent een nieuwe domper voor Primož Roglič en Jumbo-Visma in de strijd om de eindzege in de Giro. Eerder moest de ploeg om meerdere redenen Wilco Kelderman, Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden schrappen van de lijst. Zij zijn vervangen door Sepp Kuss, Rohan Dennis en Sam Oomen.

Als vervanger van Tratnik is de talentvolle Tom Gloag in beeld. De 21-jarige Brit was reserve voor de Giro, maar na een inspannende Ronde van Romandië (waar hij elfde werd, red.) besloot Jumbo-Visma hem niet op te roepen. De plotse blessure van Tratnik zorgt ervoor dat Gloag zich waarschijnlijk toch mag melden in Pescara.

Advanced info by @Gazzetta_it – According to our sources Jan Tratnik is not supposed to start tomorrow in first time trial of @giroditalia . @JumboVismaRoad will replace him with Thomas Gloag @cycling_podcast @elcyclingpod

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) May 5, 2023