Giro 2023: Opnieuw bergtrui te verdienen in laatste stuk van openingstijdrit

Zaterdag beginnen de renners aan de Giro d’Italia met een tijdrit van Fossacesia Marina naar Ortona. De tijdrit is hoofdzakelijk vlak, maar op het einde ligt er toch een kort klimmetje. Dat zorgt er ook voor dat er daar punten (3, 2 en 1 punten voor de eerste drie) te verdienen zijn voor het bergklassement, werd ons na de teammeeting bevestigd. WielerFlits legt het uit.

De 19,6 kilometer lange tijdrit naar Ortona kent twee tussenpunten. Het eerste tussenpunt volgt na 9,8 kilometer, de andere na 16,8 kilometer. Het tweede tussenpunt is belangrijk, want vanaf dat punt begint de Corso Garibaldi (1,2 km aan 5,2%). Na de top van die beklimming is het nog een kilometer dalen en vervolgens een kilometer weer lichtjes klimmen tot de finish.

Net zoals de vorige jaren in de Giro d’Italia zijn er punten te verdienen voor het bergklassement in de openingstijdrit. Deze keer is het niet alleen de beklimming van de Corso Garibaldi dat telt, maar het hele stuk vanaf tussenpunt twee tot aan de finish. Het gaat met andere woorden over een stuk van 2,8 kilometer met daarin ook een korte afdaling.

Zabel en Ciccone weten hoe het moet

De laatste vijf edities zagen we onder meer Rick Zabel (2020) en Giulio Ciccone (2019) de bergtrui veroveren in de openingstijdrit. Vorig jaar deed Zabel het opnieuw. Toen lag de tijdrit weliswaar op dag twee, maar andermaal spaarde de Duitser van Isreal-Premier Tech zich onderweg en knalde hij vervolgens als snelste naar boven op de helling. Pascal Eenkhoorn had hetzelfde plan, maar noteerde de tweede tijd.

Zabel kwam in Hongarije na die tijdrit overigens in gelijk aantal bergpunten als rozetruidrager Mathieu van der Poel. Een dag later maakte de Duitser het blauwe kleinood van zichzelf door nog eens punten te pakken. De Duister is dit jaar echter niet van de partij in de Giro. Op dag vier nam Lennard Kämna de bergtrui van hem over, na diens zege op de Etna.

