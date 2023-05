Michel Wuyts keert terug in commentaarcabine voor Giro d’Italia: “Echt een cadeau”

De Giro d’Italia is vanaf zaterdag drie weken lang te zien op Eurosport, maar in België is de Italiaanse ronde ook deels te volgen op VTM. De Belgische commerciële zender heeft zich verzekerd van de uitzendrechten van zes etappes. Niemand minder dan Michel Wuyts zal de ritten van commentaar voorzien.

De komende editie van de Giro d’Italia is dus deels te zien op VTM, maar is niet live te volgen op Sporza. De reden: Sporza mag niet meedoen aan de bieding op een zogeheten sublicentie, omdat de Vlaamse openbare zenders ook in Nederland te ontvangen zijn. VTM is exclusief voor Belgische kijkers en dus heeft de commerciële zender wel de vrijheid om mee te bieden.

VTM zal de eerste vier etappes en de slotrit van de Ronde van Italië live uitzenden, en zal op een later moment nog kiezen tussen de laatste (klim)tijdrit of de zware bergrit naar Tre Cime di Lavaredo.

Duo Wuyts-Bakelants

Michel Wuyts en Jan Bakelants verzorgen het commentaar. De inmiddels 66-jarige Wuyts, die vorig jaar van zijn (toenmalige) werkgever Sporza met pensioen moest, is zeer enthousiast. “Het is van 2007 geleden dat ik nog eens de Giro heb kunnen doen, Italië is mijn lievelingsland. Dit is echt een cadeau voor mij”, laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

Sinds zijn vertrek bij Sporza gaf Wuyts op VTM overigens ook al commentaar bij verscheidene veldritten, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije.