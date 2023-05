Van Wilder over zorgen De Cauwer: “Het is toch logisch dat ik knecht voor Evenepoel?”

Ilan Van Wilder debuteert zaterdag in de Giro d’Italia, als helper van Remco Evenepoel. Volgens sommige analisten rijdt Van Wilder teveel in dienst. Zelf voelt de 22-jarige renner van Soudal Quick-Step dat niet zo. “Het is toch logisch dat ik knecht voor Evenepoel?”, zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Hij is wereldkampioen en wint grote rondes en klassiekers”, vervolgt Van Wilder, doelend op Evenepoel. “Als ik voor Jumbo-Visma zou rijden, zou ik ook moeten knechten voor Vingegaard of Roglic. Zat ik bij UAE Team Emirates, dan zou dat in dienst zijn van Pogacar. Dan rijd ik liever voor Remco: een Belgische kopman in een Belgische ploeg.”

“Remco is trouwens erg dankbaar. In deze rol maak ik ook progressie en leer ik enorm veel bij. De komende weken rijd ik finales in de Giro. En in de tweede helft van het seizoen komen er genoeg wedstrijden waarin ik zelf mijn eigen resultaten mag zoeken. Ik vind dat een mooi evenwicht.”

José De Cauwer, wielercommentator bij de VRT, zei onlangs te vrezen dat Van Wilder te snel in een knechtenrol wordt geduwd. “Ik heb José héél graag en ik beschouw het als een compliment dat hij vindt dat ik te veel moet knechten. Maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. Ik weet perfect wat ik aan het doen ben met mijn carrière en ik heb zeker karakter genoeg om te gaan voor wat ik wil. Zet dat zo maar in de krant.”

Giro

In de Giro is het Van Wilders doel om in de bergritten zolang mogelijk bij Evenepoel te blijven, ’tot hij beslist om ervandoor te gaan’. Maar er zijn ook nog drie tijdritten, waar hij ook kansen voor zichzelf ziet. “Het is de bedoeling dat ik minstens twee van de drie tijdritten voluit zal gaan: de openingstijdrit en de klimtijdrit op de voorlaatste dag. De tijdrit halfweg zal afhangen van hoe ik mij op dat moment voel. Ik rijd graag tijdritten en ik wil zien wat ik waard ben in zo’n sterk deelnemersveld.”

En daarna? Zien we Van Wilder in het najaar in de Vuelta a España? Het lijkt er niet op. “Ik voel mij momenteel nog niet klaar om voor een klassement te gaan in een grote ronde. Over twee jaar misschien wel. De Vuelta was vorig jaar pas mijn eerste grote ronde ooit. Dan is het misschien niet verstandig om nu al twee grote rondes op één jaar te rijden. Ik denk dat mensen nogal snel vergeten dat ik amper 22 jaar ben.”

Van Wilder zit momenteel in ieder geval goed in zijn vel, nadat 2021 en 2022 verre van vlekkeloos verliepen. “De afgelopen negen maanden vormden de eerste periode in drie jaar waarin ik mij zonder tegenslag en zorgen heb kunnen ontwikkelen. Dan zie je dat ik veel progressie maak. Dat voelt als een bevrijding. Ik ben nooit beter geweest dan nu. En ik weet dat ik nog veel progressiemarge heb.”

