Giro 2023: Dit was etappe 3 naar Melfi – Matthews is Pedersen de baas in machtssprint

Op de eerste maandag van de Giro d’Italia 2023 kregen we nog geen rustdag, maar een etappe van 213 kilometer tussen Vasto en Melfi. De finale was met twee beklimmingen venijnig. WielerFlits praat je helemaal bij over de rit en verzamelt de belangrijkste reacties van na de finish.

De aanloopfase van de derde etappe was lang en vlak: de eerste pakweg 170 kilometer bevatten geen noemenswaardige hellingen. In de laatste veertig kilometer moesten echter de Valico dei Laghi di Monticchio (6,3 kilometer aan 6,4%) en de Valico La Croce (2,6 kilometer aan 7,6%) beklommen worden. Eenmaal boven op die laatste helling wachtte nog een finale van ongeveer 25 kilometer.

Een groot deel van de dag zagen we twee renners van Corratec-Sella Italia voorop rijden, Veljko Stojnić en Alexander Konychev. Het duo kreeg zeven minuten voorsprong, maar werd op de Valico dei Laghi di Monticchio weer ingerekend door het peloton. Dat peloton dunde bergop snel uit. Door het werk van Jayco AlUla, de ploeg van Michael Matthews, moesten de pure sprinters, maar bijvoorbeeld ook Magnus Cort passen. Op de Valico La Croce kwam Mads Pedersen eveneens in de problemen, maar de Deen van Trek-Segafredo kon in de afdaling terugkeren.

Met een groep van zo’n zeventig renners ging het vervolgens richting Melfi. Voordat daar gestreden werd om de overwinning, was er nog een tussensprint. Remco Evenepoel pakte hier drie bonificatieseconden, eentje meer dan Primoz Roglic. Tien kilometer later werd op een nog vervelend oplopende aankomststrook gesprint om de dagzege. In die sprint rondde Matthews het werk van zijn ploeg sterk af: de Australiër verwees Mads Pedersen en Kaden Groves naar de plaatsen twee en drie.

Reacties

Michael Matthews (1e): “We reden de hele dag vandaag, iedereen was volledig toegewijd om mij een rit te laten winnen. Ik bedoel… Ik heb hier geen woorden voor. Dit jaar is echt een rollercoaster geweest. Dat ik nu op dag drie een rit pak, is meer dan ik ook heb kunnen dromen.” (flashinterview)

Remco Evenepoel (roze trui): "Ik zag de renners van Jumbo-Visma zitten in ons wiel. Het kostte niet veel extra energie om voor de seconden te sprinten. Als er seconden liggen, moet je niet bang zijn om ze te pakken. Ik pak nu één seconde op Primoz en drie tellen op de rest, dat is goed na een verder wel vrij eenvoudige etappe. We zijn blij." (flashinterview)

Mads Pedersen (2e): "Als ik terugkijk op de sprint, maakte ik een kleine fout na de laatste bocht. Ik twijfelde een beetje te lang toen Matthews zijn sprint aanging." (ploegsite Trek-Segafredo)

Kaden Groves (3e): "De jongens die vandaag werden verwacht, waren ook van de partij. Jammer genoeg maak ik een positioneringsfout net voor de sprint. Ik had vandaag meen ik wel de snelheid om te winnen." (Eurosport)

Primoz Roglic: "We hebben wel geprobeerd om een goed resultaat te rijden, maar dat was niet de topprioriteit. Als de mogelijkheden er waren geweest, wilden we daarop inspelen. Maar door alle hectiek is het vooral goed dat we uit de problemen zijn gebleven." (ploegsite Jumbo-Visma)

Bijzonderheden

Het laatste deel van de rit werd onder regenachtige omstandigheden verreden. Enkele renners gingen onderuit op het natte wegdek, waaronder João Almeida. De Portugees kon de aansluiting nadien weer maken. Zijn ploeggenoot Brandon McNulty, achtste in de openingstijdrit, verloor wel veel tijd. De Amerikaan kon het tempo in de finale niet volgen.

Door bij een bonificatiesprint de volle buit te pakken, liep Remco Evenepoel in het klassement één seconde uit op Primoz Roglic, die als tweede doorkwam. Roglic schoof overigens wel twee plekjes op in het klassement. De Sloveen ging dankzij de twee bonificatieseconden voorbij Stefan Küng, terwijl Filippo Ganna helemaal wegviel uit de top-tien. De Italiaan finishte namelijk niet in de voorste groep.

Ook is er een nieuwe drager van de bergtrui, want Thibaut Pinot kwam op de Valico dei Laghi di Monticchio (na een sprintje met Santiago Buitrago) en de Valico La Croce als eerste boven. De Fransman pakte zo genoeg punten om voorbij zijn landgenoot Paul Lapeira te gaan in het klassement. De paarse puntentrui blijft in het bezit van Jonathan Milan.