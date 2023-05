Pedersen geklopt door Matthews: “Maakte een klein foutje in de sprint”

Mads Pedersen kwam op dag drie van de Giro d’Italia net tekort voor de ritzege. In Melfi moest de Deen enkel Michael Matthews voorlaten na een machtssprint. Naar eigen zeggen maakte Pedersen een klein foutje in de ultieme finale.

“Het team deed het heel goed vandaag”, begint Pedersen zijn verhaal op de ploegsite van Trek-Segafredo. “We hadden een plan en deden wat we moesten doen om het waar te maken. We moesten de wedstrijd onder controle houden in het eerste deel en dan, op de beklimmingen, hard rijden om sommige sprinters te lossen. Jayco AlUla had hetzelfde idee. Zij gingen ook hard op de beklimmingen in dienst van Matthews.”

Pedersen vertelt dat dit deel van de rit niet gemakkelijk was. “Ik was veel aan het afzien op de beklimmingen en moest op een gegeven moment passen. Maar door het supergoede werk van mijn ploeggenoten, kon ik weer terugkeren bij de eerste groep. Vanaf dat moment reden we heel goed. Ik werd vooraan gehouden in de afdaling en we namen de kop in de laatste kilometer. Het was geweldig werk van Amanuel (Ghebreigzabhier, red.), Toms (Skujins, red.) en Bauke (Mollema, red.), want het waren geen gemakkelijke omstandigheden, met de natte wegen.”

Toch moest Pedersen genoegen nemen met de tweede plaats, want Matthews klopte hem in de spurt. “Als ik terugkijk op de sprint, maakte ik een kleine fout na de laatste bocht. Ik twijfelde een beetje te lang toen Matthews zijn sprint aanging”, aldus de Deen.

“Ik waardeer het heel erg hoe het team vandaag voor me heeft gereden. We hebben een heel goed teamgevoel. We reden vol gas voor ons doel en ik baal dat ik het werk niet terug kon betalen met een zege. Natuurlijk was dit nog maar de eerste kans voor ons. We blijven vechten en hopelijk schieten we bij de volgende kans wel raak.”

