Michael Matthews wint Giro-rit na moeizaam voorjaar: “Ik ben sprakeloos”

Michael Matthews sprintte maandag naar de zege in de derde etappe van de Giro d’Italia. Zijn ploeg Jayco AlUla nam het initiatief in de finale en de Australiër rondde dat werk sterk af. “Eerlijk gezegd ben ik sprakeloos”, zei de winnaar in het flashinterview na afloop.

“Om na wat ik de afgelopen maanden heb meegemaakt, terug te komen met een zege voor het team…”, vervolgde Matthews. De 32-jarige renner kende een moeizaam voorjaar, waarin hij mede door corona en een valpartij in de Ronde van Vlaanderen niet de gehoopte resultaten behaalde.

“We reden de hele dag vandaag, iedereen was volledig toegewijd om mij een rit te laten winnen. Ik bedoel… Ik heb hier geen woorden voor. Dit jaar is echt een rollercoaster geweest. Dat ik nu op dag drie een rit pak, is meer dan ik ook heb kunnen dromen.”

Matthews won in Melfi de sprint van een uitgedund peloton. Hij verwees Mads Pedersen naar de tweede plaats. Wat was de tactiek in de slotkilometers? “Ik hoorde dat Pedersen gelost was op de klim, dus ik hoopte dat hij een beetje vermoeid was voor de sprint. Ik wist dat ik een beetje vroeg aan moest gaan en een gaatje moest slaan met hem. Het pakte goed uit.”

Tot slot herhaalde Matthews nogmaals dat het een moeilijk voorjaar was. “Ik kwam gewoon naar deze Giro om plezier te hebben, om te genieten van het fietsen en bij mijn ploeggenoten zijn. Vandaag was het echt een teamprestatie. Deze was voor de jongens.”

Lees ook: Giro 2023: Matthews rondt ploegwerk Jayco AlUla af in Melfi, Evenepoel pakt boni’s