Daan Hoole hoopvol voor restant Giro: “Al had ik in de finale wel overal pijn”

Het ging zeker niet van harte, maar Daan Hoole slaagde er vandaag in om de derde etappe van de Giro d’Italia tot een goed einde te brengen. De renner van Trek-Segafredo, die zondag ten val kwam in de finale van de etappe naar San Salvo, stond na afloop Eurosport te woord.

“Na gisteren was het afwachten hoe ik me vandaag zou voelen, maar het ging op zich nog wel”, aldus Hoole, die zondag een kuitblessure opliep bij een val op hoge snelheid. “De start was vandaag heel erg rustig en bovendien was het een vlakke aanloopfase. Dat viel dus mee. In de finale had ik alleen wel overal pijn. Ik heb vooral last van mijn kuit en rug.”

De 24-jarige Nederlander wist ondanks de pijn de etappe wel gewoon uit te rijden, Hoole kwam als 172ste over de streep, en hoopt de komende dagen wat meer te herstellen. “Ik had vandaag ook niet echt een taak, al probeerde ik de jongens nog wel af te zetten voor de klim. Ik hoop nu zo goed mogelijk te herstellen, al zal dat morgen (in de bergetappe naar Lago Laceno, red.) wel niet lukken. We gaan het zien, het komt wel goed”, is hij hoopvol.

Trek-Segafredo, de ploeg van Hoole, deed vandaag met Mads Pedersen een gooi naar de ritzege. De sterke Deen moest in een sprint bergop echter zijn meerdere erkennen in Michael Matthews. “Dat is jammer, maar Mads was er wel dicht bij. Er volgen gelukkig nog meer kansen. Dat komt goed”, aldus Hoole.