Giro 2023: Dit was etappe 19 naar Tre Cime di Lavaredo – Roglic en Thomas houden het spannend

Op vrijdag 26 mei vond de negentiende etappe in de Giro d’Italia plaats. In de koninginnenrit hoopten Joao Almeida, Geraint Thomas en Primoz Roglic elkaar nog een tik uit te delen. WielerFlits praat je helemaal bij.

De etappe bracht het peloton via 5400 hoogtemeters en in 183 kilometer naar de top van Tre Cime di Lavaredo. In de slotfase van de rit stonden nog de Passio Giau, Passo Tre Croci en de Tre Cime di Lavaredo op het menu.

Vooral de Passo Giau leek een sleutelpunt in deze Giro te worden met een lengte van 9,9 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 9,3 procent. Aanvallen van de klassementsrenners bleven hier echter uit. Sterker nog, een vlucht met onder meer Derek Gee, Santiago Buitrago en Magnus Cort wist hier al dat ze om de zege zouden gaan strijden.

Op de slotklim barstte de strijd om de ritzege los. Gee reed lange tijd vooruit, maar werd uiteindelijk toch nog bijgehaald door Buitrago, die zo zijn tweede ritzege in twee jaar tijd boekte in de Giro. De klassementsrenners kwamen in de laatste kilometers ook nog uit hun hok: Roglic pakte nog een aantal seconden terug op Thomas, Almeida verloor al wat meer tijd en lijkt bijna uitgeschakeld te zijn voor de eindzege met een achterstand van 59 seconden.

Reacties

Santiago Buitrago (winnaar): “Om eerlijk te zijn was het een moeilijke Giro, ook voor mij persoonlijk. Ik wilde het heel graag proberen en met mijn armen in de lucht over de streep komen. Om hier solo op Tre Cime di Lavaredo aan te komen, is geweldig. Dit is de beloning voor al het harde werk dat ik heb gedaan.” (Flashinterview)

"Het is oké. (…) Toen ik aanging, realiseerde ik na honderd meter: vierhonderd meter is een heel eind op deze hoogte. Ik probeerde het in te delen, maar Roglic kwam er voorbij met nog zo'n honderd kilometer te gaan. Ik verloor een paar tellen, maar het is mooi om wat tijd te pakken op Joao." (Flashinterview)

Primož Roglič: "Ik voel me goed. De benen zijn weer terug. Morgen gaan we vol. Natuurlijk heb ik vertrouwen in een goede afloop. Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik hier niet starten. De beste zal winnen op het einde." (Eurosport)

Derek Gee (tweede): "Ik wilde in de vlucht gaan voor de punten voor de puntentrui, zodat ik mijn tweede plek kon veiligstellen. We dachten dat het een dag voor de klassementsrenners was. "Ik had geen wat er in de laatste kilometers gebeurde. Ik wist dat Buitrago weg was, zijn versnelling was te gek. Ik wist niet waar iedereen was, ik had ook geen idee waar de klassementsrenners waren. Ik ging vol gas naar de finish. Dat deed heel veel pijn. Het is nogal hoog hier, er is weinig zuurstof." (Eurosport)

Thymen Arensman : "Geraint heeft het heel goed gedaan. Dat is mooi en goed richting morgen. Ik kan niet voor G praten of hij blij is, maar als je met een voorsprong de tijdrit in gaat dan is dat altijd beter dan als je met een achterstand daaraan begint." (Eurosport)

Sepp Kuss: "Op zo'n steile klim op hoogte moet je alles bewaren tot de laatste kilometers. "Het was een goede aanval. We wisten dat een vroege aanval niet heel ver zou komen. Het was koud en echt verschrikkelijk zwaar." (Eurosport)

Bijzonderheden

Geraint Thomas gaat met nog twee etappes te gaan nog altijd aan de leiding. Zijn voorsprong op Primoz Roglic is slechts 26 seconden en ook Joao Almeida staat nog binnen de minuut (op 59 seconden). Ook de strijd om plek vier is nog spannend. Damiano Caruso staat nu op die plek, maar Edward Dunbar, Thibaut Pinot en Thymen Arensman hijgen in zijn nek. Hugh Carthy was de enige uitvaller in deze rit.

Uitvallers

Etappe 19

De dag van morgen

