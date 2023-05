Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 20 naar Monte Lussari – Smijten met minuten in klimtijdrit

De voorlaatste rit in de Giro d’Italia is kort en kent ‘slechts’ 1.050 hoogtemeters, maar gaat veel teweegbrengen in het algemeen klassement. Het is namelijk een individuele tijdrit van 18,6 kilometer, met aankomst op de loeisteile Monte Lussari. Wie deelt de uppercut uit? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Het is alweer een tijdje geleden dat de Giro een echte klimtijdrit in het parcours heeft opgenomen. In 2019 was er een lastige tijdrit in en rond San Marino en ging de proloog naar de top van de San Luca in Bologna, maar die mag geen naam vergeleken met het hooggebergte dat er zaterdag op de planning staat. In die zin lijkt deze tijdrit wel op de klimtijdrit over de Alpe de Siusi, waar Alexander Foliforov in 2016 Steven Kruijswijk nipt klopte.

Zaterdag is het alleen niet de Alpe de Siusi, maar de Monte Lussari die voor (grote) tijdsverschillen tussen de klassementsrenners moet zorgen. Na een nagenoeg vlakke aanloop vanuit Tarvisio en een eerste meetpunt na 11,3 kilometer, begint het wegdek snel te rijzen. En goed ook, want de Monte Lussari is een beest van een beklimming.

De klim heeft een lengte van 7,3 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van liefst 12,1% (!), maar eigenlijk is de Monte Lussari nog steiler dan dat. Dat komt omdat kilometer 5 en 6 van de klim zo goed als vlak zijn. In de rest van de klim ligt het stijgingspercentage nauwelijks onder de 13% of 14%, met uitschieters naar de 22%.

Een dag na de Koninginnenrit gaat er in deze tijdrit nog met minuten worden gesmeten. Wie gaat er het onderspit delven op 1.766 meter hoogte?

Start eerste renner: 11.30 uur

Finish laatste renner: tussen 18.20 en 18.30 uur

Afstand: 18,6 kilometer

Favorieten

In deze klimtijdrit naar de Monte Lussari wordt het voor iedereen alles of niets. Alle sprinters en knechten zullen zich uit de naad moeten rijden om binnen tijd over de finish te komen op deze monsterklim, terwijl het voor alle renners in de top-15 nog interessant is om eventueel een sprong te maken in de stand. Er zal hier met minuten gesmeten gaan worden namelijk.

Kijkend naar de favorieten voor de ritzege hoeven we alleen maar de top van het algemeen klassement erbij te pakken. Drie renners steken er de afgelopen bergetappes met kop en schouders bovenuit. Dan hebben we het natuurlijk over Primož Roglič, Geraint Thomas en João Almeida, de drie die zich – naar alle waarschijnlijkheid – mogen opmaken voor het eindpodium in Rome. De vraag is alleen: in welke volgorde?

Na de bergrit naar Val di Zoldo is het sentiment rond Primož Roglič gekanteld. De Sloveen is regerend olympisch kampioen tijdrijden, maar zijn chrono’s eerder deze Giro waren niet van topniveau. Nu lijkt hij de afgelopen dagen wel echt stappen te maken en Jumbo-Visma zegt dat zijn waardes erg goed zijn. Een dergelijke klimtijdrit moet Roglič dan ook erg goed passen.

Hij is de koning van het alleen rijden, vooral bergop, en kan op de extreem steile stroken van de Monte Lussari zijn explosiviteit gebruiken. Mocht hij hier de Giro naar zijn hand zetten, dan is de klimtijdrit-kater van de Tour 2020 toch wel enigszins weggespoeld. Op Tre Cime di Lavaredo pakte hij nog drie seconden terug op Thomas, maar echt lossen kon hij hem niet. Is dat genoeg voor zaterdag? Zijn achterstand op het roze bedraagt 26 seconden…

Geraint Thomas is de constantheid zelve deze Giro d’Italia. Nergens stak de Brit van INEOS Grenadiers er extreem bovenuit, maar mede door sterke tijdritten en doordat hij Almeida kon volgen op de Monte Bondone en Roglič kon volgen op weg naar Vol di Zoldo stond hij tot de koninginnenrit in de roze trui.

Het nadeel van Thomas ten opzichte van Roglič en Almeida is zijn gewicht. Hij moet ruim vijf kilo meer de steile Monte Lussari ophijsen, maar op Tre Cime di Lavaredo – op de steilste stroken van de Cima Coppi – trok hij zelfs ten aanval. Met het vertrouwen zit het dus wel goed. Daarnaast heeft de Welshman genoeg ervaring om een dergelijke klimtijdrit goed in te delen.

Een andere gevaarlijke klant is João Almeida, met ongeveer 63 kilo de lichtste van de drie topfavorieten. De kopman van UAE Emirates staat erom bekend dat hij op steile beklimmingen altijd zijn eigen tempo kiest. Daarom komt de Portugees vaak aan het einde van zo’n klim tóch weer bovendrijven. Dat kan hij in zijn voordeel gebruiken op de Monte Lussari. De Monte Bondone gaf Almeida vertrouwen, maar in de rit naar Val di Zoldo was hij niet top en ook op Tre Cime di Lavaredo gaf hij tijd toe. De vraag is met welke gedachte hij uit de koninginnenrit komt, nu hij aankijkt tegen een achterstand van 59 seconden op het roze.

Achter ‘De Grote Drie’ is Eddie Dunbar de verrassende nummer vier als het bergop gaat. Of eigenlijk was. Donderdag pakte de Ierse klimmer die positie in het algemeen klassement, maar vrijdag verloor hij die plek weer aan Damiano Caruso. Het eindpodium lijkt echter uit zicht voor de kopmannen van Jayco AlUla en Bahrain Victorious. Zij volgen al op meer dan vier minuten van het roze en meer dan drie minuten op nummer drie Almeida.

Dan komen we bij twee klimmers die niet hoog in het klassement staan. Dat heeft zo zijn redenen, want ze hebben allebei een kopman die meestrijdt om de eindzege in deze Giro d’Italia. De eerste? Sepp Kuss. Volgens velen de beste klimmer van het peloton en dat heeft de Amerikaan van Jumbo-Visma in deze slotweek ook al laten zien. Kuss oogde vaak beter dan Roglič en als hij zaterdag zijn dag heeft en ervoor wil gaan, dan gaat Kuss een van de topfavorieten zijn. De vraag is met welke achterstand hij aan de Monte Lussari gaat beginnen en of hij die in de 7,3 kilometer lange klim kan goedmaken.

Datzelfde geldt voor Jay Vine van UAE Emirates, de afgelopen dagen de meesterknecht van João Almeida. Vine heeft, in tegenstelling tot Kuss, het voordeel van ook een goede tijdrijder te zijn. In januari werd hij Australisch kampioen tegen de klok. En in zijn eentje klimmen kan Vine ook wel, getuige zijn doorbraak die hij beleefde op Zwift. Het gaat bij hem vooral om het wegtrappen van heel veel wattages en dit is de ideale kans voor Vine op toch nog een individueel succes in deze Giro.

Thymen Arensman is ook een gevaarlijke klant voor de ritzege. De Nederlander van INEOS Grenadiers is vooral de belangrijkste helper van Geraint Thomas in deze slotfase van de Giro, maar achter de absolute topfavorieten hoort Arensman vaak tot de betere klimmers. ‘Te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken’ werd al gezegd over hem.

Alleen bergop rijden en tijdrijden? Dat kan Arensman wel. Bovendien hoeft hij zich niet in te houden én kan hij zijn positie in het algemeen klassement nog flink verbeteren. Hij staat op slechts 1.02 minuut van de vierde plaats van Damiano Caruso. Zijn Belgische ploegmaat Laurens De Plus is tiende en moet hopen dat Einer Rubio niet tien seconden goedmaakt op hem.

Als we toch naar tijdrijdende klimmers uit de Lage Landen kijken, dan denken we ook aan Ilan Van Wilder. De jonge Belg van Soudal Quick-Step moest de knop omzetten na de opgave van Remco Evenepoel, maar heeft nog altijd zicht op een mooie einduitslag in deze Giro. De klimtijdrit is een uitgelezen kans voor hem om een sprong te maken. Een plek in de top-10 zou een mooie afsluiter zijn voor het tweekoppige team van Soudal Quick-Step, al is dat gat nu wel al drie minuten. Van Wilder moet als kleine en lichte klimmer in staat zijn om een mooie uitslag neer te zetten.

Dan is er nog een ster te verdelen. Die gaat naar Thibaut Pinot, de Fransman die de bergtrui én een plek in de top-10 van het algemeen klassement te verdedigen heeft. De vraag is of de klimmer van Groupama-FDJ niet te veel energie verspild heeft de afgelopen dagen. Een voordeel voor Pinot; Jefferson Cepeda en Einer Rubio zullen niet in zijn wiel geplakt zitten, dus hij kan volle bak gaan.

Er zijn nog meer klimmers die mogen dromen van een mooie ereplaats op de Monte Lussari. Frans tijdrijdkampioen Bruno Armirail (Groupama-FDJ) bijvoorbeeld, maar voor de ex-rozetruidrager lijkt de slotklim veel te zwaar. Ben Healy (EF Education-EasyPost) is ook een gevaarlijke klant. De Ier is een tijdritspecialist, maar of dat ook geldt voor zulke klimtijdritten is de vraag. Sinds de Tre Cime di Lavaredo-rit hij bovendien kansloos in het bergklassement. Brandon McNulty (UAE Emirates) zat Healy al eens dwars en mag nu ook nog opgeschreven worden. De Amerikaan is een sterke tijdrijder en weet bergop ook zijn inspanning goed in te delen. Maar is de Lussari niet te steil voor hem?

We moeten ook nog rekening houden met het Alexander Foliforov-scenario, dat een compleet onbekende renner opeens de snelste tijd neerzet in de klimtijdrit. De Rus bezorgde Gazprom-Rusvelo in de Giro 2016 verrassend een ritzege op Alpe di Siusi, voor favorieten als Steven Kruijswijk en Alejandro Valverde. Zien we straks plots Senne Leysen, Sebastian Berwick, Anton Palzer of Matthew Riccitello op de hoogste trede staan?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Geraint Thomas

*** Primož Roglič, João Almeida

** Sepp Kuss, Jay Vine, Thymen Arensman

* Eddie Dunbar, Damiano Caruso, Ilan Van Wilder, Thibaut Pinot

Weer en TV

Goed nieuws voor de renners. Net als de afgelopen dagen zal het zaterdag stralend zonnig zijn in de regio van de Monte Lussari. In het dal is de temperatuur 22 graden Celsius en op de top (1.760 meter hoogte) schommelt die rond de 11 graden. De wind komt met windkracht 3 à 4 uit het oosten.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Zaterdag begint de uitzending om 11.10 uur.