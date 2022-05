Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 11 naar Reggio Emilia

De rappe mannen in het Giro-peloton krijgen woensdag nog eens een uitgelezen kans om voor de zege te sprinten. De elfde etappe van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia is namelijk vlakker dan vlak. Er staat zelfs geen enkele bergsprint op het menu. Spek naar de bek van de sprinters. Wie trekt er aan het langste eind? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De elfde etappe is met een lengte van 203 kilometer een van de langste van deze Giro d’Italia en gaat over een volledige vlak parcours. Voor startplaats Santarcangelo di Romagna is het de tweede keer dat zij gastheer is van een Giro-etappe. De individuele tijdrit in de Giro van 1997 was tot nu toe de enige keer.

Nadien kwam de Giro-karavaan wel nog twee keer voorbij Santarcangelo di Romagna. In aankomstplaats Reggio Emilia werd in 2017 voor het laatst gefinisht. Toen won Fernando Gaviria de massasprint, voor Jakub Mareczko en Sam Bennett.

Ook vandaag lijkt het erop dat de sprinters weer aan zet zijn. Na de start in Santarcangelo di Romagna verlaten de renners de kust en rijden ze parallel aan de Via Aemilia richting het noordwesten. De Via Aemilia werd aangelegd door consul Marcus Aemilius en verbond de steden Rimini en Piacenza met elkaar.

Het parcours kent geen gecategoriseerde beklimmingen en bevat twee tussensprints. Op 127 en 76 km van de finish kunnen de sprinters elkaar testen voordat de finale echt begint, al is dat voor hun enkel interessant in Toscanella di Dozza; alleen daar zijn punten voor de puntentrui te verdienen.

De finale begint als de renners Bologna passeren en dan van de Via Aemilia-route afwijken door een noordelijke lus te maken. In deze lus rijdt het peloton door een aantal dorpjes die zijn verwoest door de aardbeving van 2012.

Op 20 kilometer van de aankomst buigt de route af naar het zuiden, richting Reggio Emilia. De slotkilometers verlopen zonder al te veel technische hindernissen. Op ruim vijf kilometer van de finish, bij het inrijden van Reggio Emilia, liggen nog wel twee haakse bochten.

In de laatste twee kilometer zijn er ook nog drie flauwe bochten die op hoge snelheid genomen kunnen worden. Deze etappe is voorlopig de laatste voor de sprinters, want de komende dagen zullen in het teken staan van heuvel- en bergetappes.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 203 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Toscanella di Dozza: tussen 14.15 en 14.25 uur

Tussensprint San Giovanni in Persiceto: tussen 15.20 en 15.40 uur

Favorieten

We hebben in deze Giro d’Italia al twee keer een echte sprintconfrontatie gehad tussen de snelste renners in het peloton. In de vijfde etappe naar Messina werd er ook gespurt om de overwinning, maar waren Caleb Ewan en Mark Cavendish er om verschillende redenen niet bij in de laatste kilometer. In de rit van woensdag zien we deze mannen wel van voren, of er moeten onderweg hele gekke dingen gebeuren, aangezien de elfde etappe zo vlak als een biljartlaken is.

Van de hier aanwezige sprinters is Arnaud Démare voorlopig de man met de meeste overwinningen, maar we verwachten ook veel van een renner die nog op zoek is naar zijn eerste sprinttriomf. Caleb Ewan hoopte in deze Giro meerdere etappes te winnen, maar de teller van de sprinttroef van Lotto Soudal staat voorlopig nog op nul. Ewan was er al een keer erg dicht bij in deze Ronde van Italië, in de zesde etappe naar Scalea scheelde het maar enkele millimeters, maar de Australiër heeft ook al de nodige mentale opdoffers gehad. Het is nog niet de Giro van Caleb Ewan, maar dat kan met één goede sprint ook zomaar veranderen.

De 27-jarige Aussie is intrinsiek misschien wel de snelste renner in dit peloton en zal gebrand zijn op die eerste ritzege in deze Giro. Een op revanche beluste Ewan is misschien wel extra gevaarlijk en de vlakke aankomst in Reggio Emilia is hem op het lijf geschreven. Is 1 + 1 ook in dit geval 2? Een nadeel: hij zal het dinsdag moeten stellen zonder zijn lead out-renner Rüdiger Selig. Bovendien moest hij al zeer vroeg lossen in de rit naar Jesi. Voor Ewan is het wellicht ook zijn laatste kans op een ritzege, aangezien hij voor de Giro-start al heeft aangegeven dat hij de ronde niet zal uitrijden. De rit van vrijdag naar Cuneo opent wellicht nog deuren voor Ewan, maar is zeker geen uitgesproken sprintetappe.

Ewan zal dinsdag kortom de druk voelen om te presteren. Arnaud Démare hoopt uiteraard ook een goede sprint te rijden en zo zijn leiding in het puntenklassement te verstevigen, maar de Giro van de Fransman is al lang en breed geslaagd. De sprinter van Groupama-FDJ heeft al twee etappezeges op zak en gaat dinsdag voor de hattrick. Zijn eerste ritzege kwam er in Messina, na een sprint met een ietwat uitgedunde groep. Een dag later liet hij in Scalea echter ook zien dat hij Ewan en Cavendish op pure snelheid kan vloeren. Met een ultieme jump slaagde Démare er toen in om Ewan van een eerste ritzege te houden.

De 30-jarige Fransman is met andere woorden in topvorm en blaakt van vertrouwen. En wat ook in het voordeel speelt van Démare: hij kan in de finales steevast rekenen op een ijzersterke sprinttrein. We kennen inmiddels de kwaliteiten van Jacopo Guarnieri en Ramon Sinkeldam. Laatstgenoemde heeft in deze Giro zijn waarde al ruimschoots bewezen als sprintaantrekker. Is het dinsdag weer raak voor Démare en zijn kompanen? Met een nieuwe zege kan Démare ook uitstekende zaken doen in de strijd om de paarse puntentrui. Dat is ook wel nodig, aangezien hij de hete adem van Biniam Girmay in zijn nek voelt.

De derde topfavoriet voor de rit naar Reggio Emilia luistert naar de naam van Mark Cavendish. De pijlsnelle Brit van Quick-Step-Alpha Vinyl won een week geleden de eerste sprintersronde in het Hongaarse Balatonfüred. De inmiddels 36-jarige Cavendish, die over enkele dagen zijn 37ste verjaardag viert, wist die dag met een machtige en lange sprint Démare en Fernando Gaviria voor te blijven. Sindsdien kreeg Cavendish nog één keer de kans om te sprinten: in de rit naar Scalea moest hij de duimen leggen voor ritwinnaar Démare en Ewan. In Reggio Emilia volgt normaal gesproken een derde kans.

Een nadeel voor Cavendish is wel dat zijn laatste man Michael Mørkøv er niet meer bij is in deze Giro. De ervaren Deen werd vorige week ziek en besloot niet meer op te stappen voor de zevende etappe naar Potenza. Dit is een hard gelag voor Cavendish, aangezien Mørkøv bekendstaat als de beste sprintaantrekker in het peloton. Ook in de rit naar Balatonfüred was hij van goudwaarde voor zijn sprintkopman, die het nu waarschijnlijk in zijn eentje moet opknappen in de laatste honderden meters. Alhoewel, de sprinttrein (Mauro Schmid, Bert Van Lerberghe en Davide Ballerini) van Cav oogt nog altijd sterk.

Met Ewan, Démare en Cavendish hebben we de topfavorieten behandeld, maar er zijn nog voldoende kapers op de kust. We denken dan meteen aan Fernando Gaviria. De Colombiaan wist zich in deze Giro al volop te mengen in het sprintgeweld. In Messina werd de coureur van UAE Emirates tweede achter Démare. Gaviria was laaiend na de finish, aangezien hij problemen had met zijn versnellingsapparaat. Verder eindigde hij in Balatonfüred achter Cavendish en Démare als derde. In de laatste sprintersrit naar Scalea werd hij teruggezet in de daguitslag na een op het oog onbezonnen actie in de sprint.

De vraag is of Gaviria nu wel zijn hoofd koel kan houden en in Reggio Emilia kan meedoen voor de overwinning. De vorm is er, maar heeft Gaviria ook de ploeg om hem op het juiste moment, en in de juiste positie, af te zetten? Dat is ook de vraag die we moeten stellen bij Biniam Girmay. De jonge Eritreeër is een van de opvallende figuren in de Giro, eindigde al vijf keer bij de eerste vijf in de daguitslag en won dinsdag met verve de etappe naar Jesi. Girmay laat zich zien in de overgangs- en heuvelritten, maar sprint ook doodleuk mee in de massasprints. In Balatonfüred werd hij vierde, in Messina vijfde en in Scalea snelde hij opnieuw naar een vierde plek.

Girmay lijkt over de snelheid te beschikken om ook in een vlakke sprintersrit voor de zege te bikkelen, maar moet vaak van te ver komen, wat ook niet zo gek is bij gebrek aan een goede sprinttrein. Kan de renner van Intermarché-Wanty-Gobert zich dit keer wel goed positioneren? Girmay zal zich zeker smijten in de sprint, aangezien hij een doel heeft gemaakt van de puntentrui. Het is wel te hopen dat hij niet te veel last heeft van zijn oogblessure. Een andere renner die we mogen verwachten in het sprintgeweld, is Giacomo Nizzolo. De snelle Italiaan van Israel-Premier Tech was deze Giro al een keer derde en vijfde in de sprint, maar komt normaal gesproken pure snelheid tekort.

Andere rappe mannen om in de gaten te houden, zijn Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en Simone Consonni (Cofidis). Bauhaus werd in de voorbije sprintritten tiende, zesde en zesde en lijkt een zekerheidje voor een top 10-notering. De Duitser zal het waarschijnlijk wel alleen moeten opknappen, aangezien Bahrain Victorious vooral gefocust is op het algemeen klassement. Consonni was deze ronde al zevende, tiende en achtste en zal ongetwijfeld een nieuwe poging ondernemen. Ook voor de Italiaan moet er al heel wat gebeuren wil hij in aanmerking komen voor de zege, maar de Italiaan kan op een goede dag (en met een beetje geluk) misschien wel verrassen.

Onze laatste sterren gaan naar Edward Theuns, de aangewezen sprinter bij Trek-Segafredo, en Alberto Dainese, een van de twee sprinters binnen Team DSM. Theuns reed al drie keer top-10 in de voorbije Giro-sprints en zal hopen op een uitschieter, al is een zege toch wat te hoog gegrepen. Dainese was al zevende en negende en zal in deze Giro ‘rouleren’ met Cees Bol. De snelle Nederlander kan ook worden uitgespeeld in de sprint, mocht Dainese zich onderweg toch niet zo goed voelen. Beide renners komen normaal te kort voor de overwinning, maar ze zullen zich niet bij voorbaat gewonnen geven.

Verder noteren we de namen van Sacha Modolo (Bardiani-CSF-Faizanè), Andrea Vendrame, Lawrence Naesen (AG2R Citroën), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), José Joaquín Rojas (Movistar) en Magnus Cort (EF Education-EasyPost). En last but not least: Mathieu van der Poel. De alleskunner van Alpecin-Fenix zal zich woensdag afzijdig houden, al weet je het bij MVDP nooit helemaal zeker.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Caleb Ewan, Mark Cavendish

** Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo, Biniam Girmay

* Phil Bauhaus, Alberto Dainese, Edward Theuns, Simone Consonni

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Woensdag is de lange elfde etappe van Santarcangelo naar Reggio Emilia. Ook tijdens deze etappe blijft het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur is opnieuw zomers met waarden tussen 26 en 29 graden en niet meer dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Dat laat Weeronline weten.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Dinsdag is Eurosport er van de officieuze start om 12.20 uur live bij.