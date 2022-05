Mathieu van der Poel geklopt door Biniam Girmay: “Bij mij was het een beetje op”

Mathieu van der Poel werd voor de tiende etappe van de Giro d’Italia samen met Biniam Girmay tot de topfavorieten voor de dagzege gerekend. Beide tenoren stelden niet teleur, sprintten in Jesi weg bij de rest en streden samen om de overwinning. Uiteindelijk moest de Nederlander zijn meerdere erkennen in de Eritreeër.

“Het scheelde nog veel hoor. Ik kwam een fiets tekort. Het was een lastige wedstrijd. Ik denk dat ik op het einde gewoon net iets tekort kwam”, vertelde Van der Poel na afloop van de etappe. De Nederlander stopte zich niet weg en controleerde met zijn ploeg Alpecin-Fenix een groot deel van de rit, en nam met het team van Girmay, Intermarché-Wanty-Gobert, de verantwoordelijkheid.

Een opmerkelijk moment was op 55 kilometer van de streep, toen Van der Poel voet aan de grond moest zetten. Hij had een probleem en moest van fiets wisselen. Na een korte achtervolging kon hij snel terugkeren. “Die nylonkous waar we het ijs in steken, was uit mijn shirt gevallen en in mijn derailleur terechtgekomen. Dus dat liep een beetje in de soep”, vertelt hij daarover. “Ik moest een andere fiets pakken en een stevige achtervolging rijden om terug te komen.”

Of hem dat op het einde krachten heeft gekost, weet de Nederlander niet. “Wat me vooral nekte, was die aanval op het einde. We hadden op VeloViewer gekeken en daar leek de laatste afdaling vrij technisch. Ik had de hele ploeg op kop gezet omdat ik had gezegd dat ik wilde aanvallen om alleen in de afdaling het verschil te maken. Die viel dan toch een beetje tegen. Ik probeerde me te herzetten, maar uiteindelijk werd ik gewoon geklopt in de sprint.”

‘Mijn reactie was een beetje verkeerd opgevat’

In plaats van dat Van der Poel zijn tweede etappezege pakte, legde Girmay beslag op zijn eerste. De Nederlander is onder de indruk van de Eritreeër en kwam nog even terug op de veelbesproken emoji die hij na de etappe naar Napels verstuurde in een reactie op een artikel op WielerFlits. “Ik heb geen probleem met hem. Mijn reactie was een beetje verkeerd opgevat. We weten allemaal dat hij een supergoede renner is. Vandaag reed hij weer een straffe sprint, want hij ging van heel ver aan en viel eigenlijk niet stil. Ik had even de indruk dat ik erover ging, maar hij bleef versnellen en bij mij was het toch een beetje op.”

“Of het leuk is dat hij zo goed is? Sowieso. Ik word graag uitgedaagd. Als je ziet hoe ver we met twee van de rest weg sprintten, wil dat ook iets zeggen over zijn sprint. Als je ziet hoe hij het in Gent-Wevelgem afwerkt, dan weet je dat hij een sterke sprint heeft”, vertelde Van der Poel verder. Voor de etappe van morgen heeft de Nederlander geen plannen. Het peloton koerst dan van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia over een biljartvlak parcours. “Morgen ga ik lekker achterin zitten om te herstellen en dan kom ik terug voor volgende kansen.”