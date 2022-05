Giro 2022: Ritwinnaar Biniam Girmay naar ziekenhuis nadat kurk in oog schiet

Biniam Girmay is na de podiumceremonie van de Giro d’Italia naar het ziekenhuis afgevoerd. De ritwinnaar van de etappe naar Jesi raakte geblesseerd nadat hij de champagnefles probeerde te openen en de kurk in zijn oog schoot. Volgens media aan de finish kon hij niets meer zien door zijn linkeroog.

Girmay wist dinsdag de tiende etappe van de Giro te winnen na een spectaculaire finale, waarin hij het in de sprint won van Mathieu van der Poel. Voor de kopman van Intermarché-Wanty-Gobert was het zijn eerste ritzege in een grote ronde.

🚴​🇮🇹​ | Oei, het ging al een paar keer bijna mis en nu krijgt Girmay een kurk in zijn oog bij het openen van de champagne. Hij heeft er echt veel last van! 🍾🇪🇷 #Giro 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/HxFM2JkfIx — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2022