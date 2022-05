Giro 2022: ‘Biniam Girmay geeft op met oogblessure na kurkincident’

Biniam Girmay gaat niet van start in de elfde etappe van de Ronde van Italië. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De Eritreeër won gisteren nog de tiende rit, maar toen hij tijdens de podiumceremonie een proseccofles opende, schoot de kurk hiervan in zijn gezicht. Hij liep daarbij een oogblessure op.

Girmay lijkt volgens La Gazzetta dello Sport geen grote schade aan zijn oog te hebben overgehouden aan het ongelukkige moment, maar Intermarché-Wanty-Gobert neemt het zekere voor het onzekere. Vandaag volgen verdere onderzoeken. De Belgische ploeg en Girmay zelf hebben het nieuws nog niet bevestigd.

Direct na het incident werd Girmay ook al onderzocht door zowel ploeg- als wedstrijdartsen, waarna er werd besloten om hem naar het ziekenhuis te brengen. Daar onderging de Eritreeër aanvullende medische controles. Later keerde Girmay terug naar het hotel van Intermarché-Wanty-Gobert. Het WorldTeam besliste volgens La Gazzetta dello Sport vandaag dat Bini zijn eerste deelname aan de Giro d’Italia niet voortzet.

Nummer twee in het puntenklassement

Girmay eindigde deze Giro zes keer bij de eerste vijf. Twee keer werd hij vijfde, twee keer vierde en eenmaal tweede. Gisteren, in de rit naar Jesi, versloeg de 22-jarige renner Mathieu van der Poel in de sprint en boekte hij zijn eerste zege in een grote ronde. Dankzij zijn zege en zijn ereplaatsen, stond Girmay op de tweede plaats in het puntenklassement, slechts drie punten achter leider Arnaud Démare.