Thymen Arensman debuteert in La Vuelta: “Ik hoop leuke dingen te laten zien”

Tweeënhalve maand rijdt hij pas rond in het tenue van Team Sunweb, maar nu al staat Thymen Arensman voor zijn groterondedebuut. Dinsdag mag de 20-jarige Nederlander ervan proeven in de Vuelta a España. “Ik verwacht vooral superveel te leren, maar ik hoop ook leuke dingen te laten zien.”

Het gaat allemaal snel met Arensman. Twee jaar geleden eindigde hij achter Tadej Pogačar, maar voor Aleksandr Vlasov, João Almeida, Tobias Foss en Iván Sosa als tweede in de Tour de l’Avenir. Daarna tekende hij een langdurig contract bij Team Sunweb met ingang van de zomer van 2020.

Een valpartij in 2019 en de coronacrisis in 2020 weerhielden de Nederlander in zijn laatste anderhalf jaar bij de SEG Racing Academy ervan om nog eens te schitteren in de Toekomstronde, maar Arensman heeft zeker niet stilgezeten. Hij ging mee op trainingskamp met Team Sunweb naar Calpe en Kühtai, bootste zelfs de Tour de l’Avenir na in de Vogezen toen hij dit jaar hoorde dat deze werd afgelast. Hij pakte er een KOM op de Col du Petit Ballon.

Eerste maanden bij Team Sunweb

In augustus mocht hij dan voor het eerst een rugnummer opspelden in dienst van Team Sunweb. We zagen hem ondertussen al 26e worden in de Tour de l’Ain en knechten voor Marc Hirschi en Tiesj Benoot in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik: genoeg om Team Sunweb te overtuigen voor een plekje in de Vuelta-selectie.

“In juli hoorde ik er al iets van”, doet Arensman zijn verhaal in een uitgebreid telefoongesprek met WielerFlits. “Officieel heb ik het pas enkele weken geleden gehoord. In mijn vormopbouw heeft Team Sunweb ook echt wel rekening gehouden met de Vuelta. De bedoeling was om al in vorm te zijn voor het Ardense drieluik en dan deze vorm door te trekken naar de Vuelta en misschien zelfs om nog iets beter te worden.”

Leerschool in de Vuelta

Welke rol Arensman met deze vorm kan gaan spelen, weet hij zelf ook nog niet. Het zal vooral een drie weken durende leerschool voor hem worden. “Mijn waarden zijn hoger dan in de Tour de l’Avenir van 2018, maar ik ben ook ietsje zwaarder geworden. Dat zal waarschijnlijk ook wel met volwassen worden te maken hebben.”

“Ik weet niet echt hoe mijn lichaam gaat reageren op een grote ronde, maar in het verleden heb ik bewezen tien dagen aan te kunnen. In de Tour de l’Avenir werd ik zelfs met de dag beter en reed ik een nieuw 20-minutenrecord in de laatste bergrit. Nu zijn het alleen achttien dagen, dus ik hoop dat mijn benen ook goed blijven.”

‘Etappe naar de Col du Tourmalet is een heel mooie’

Alhoewel de renner voorzichtig blijft met zijn verwachtingen, hoopt Arensman zijn huid duur te verkopen. “Als alles goed blijft gaan, dan kan ik meezitten. Ik hoop leuke dingen te laten zien, maar dat wordt nog niet van mij verwacht. Het zou mooi zijn als ik eens voor een kopgroep kan gaan. Dan kijk ik toch vooral naar de wat kortere bergetappes. De etappe naar de Col du Tourmalet is een heel mooie om voor een kopgroep te gaan, maar dan moet ik wel de eerste klim overleven.”

Debutanten kleuren Vuelta-selectie Team Sunweb

Niet alleen voor de Gelderlander wordt deze Vuelta een leerschool, overigens. Team Sunweb start met nog veel meer jonkies, zoals Martin Salmon, Ilan Van Wilder, Max Kanter en Mark Donovan. “Onze sportieve doelen zijn echt om zoveel mogelijk te leren en om het beste van onszelf te kunnen geven. Maar we hopen natuurlijk weer net zo attractief te koersen en volop de aanval te zoeken.”

“Ik zie ook kansen voor Max. Hij is echt super snel”, gaat Arensman verder. De 22-jarige Duitser is de komende drie weken de sprinter aan boord bij Team Sunweb. Kanter toonde zich dit seizoen al in de Czech Cycling Tour, waar hij drie keer bij de beste drie eindigde. In het jaar dat Arensman tweede werd in de Tour de l’Avenir wist Kanter al de openingsrit te winnen.

Vertrouwen in een goede afloop

Met goed vertrouwen kan de debutant dinsdag aan de start staan in het Baskische Irún. Ook nu het coronazwaard boven het hoofd hangt van het wielerpeloton. “We gaan het dag voor dag bekijken, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik ga er vanuit dat de organisatie er alles aan doet om dit evenement goed te organiseren. Alles is hier wel goed geregeld. Ik heb nog geen mensen van buiten mijn bubbel gesproken.”