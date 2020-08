Rondetalent Thymen Arensman maakt profdebuut: “Laat mij nog maar even in de luwte”

De 20-jarige Thymen Arensman maakt dit weekend zijn profdebuut. Tijd voor een iets uitgebreidere kennismaking. “Het niveauverschil tussen de beste beloften en de WorldTour, valt mee. Kijk naar Tadej Pogačar en Remco Evenepoel. Misschien kan ik dat ook”, vertelt hij aan WielerFlits. Aan ambitie alvast geen gebrek!

De jongeling volgde tot voor kort een opleiding Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Na gesprekken met Wilco Kelderman, trainer Michiel Elijzen en zijn ouders, heeft hij zijn studie stopgezet om zich volledig te kunnen focussen op zijn profbestaan. “Ik denk dat ik een beetje een introverte jongen ben. Geen prater, wel een luisteraar”, stelt de in Beesd (Gelderland) wonende renner, die vervolgens moet lachen. “Ik heb hier met Michiel over gesproken tijdens het trainingskamp. Ik pas daardoor heel goed bij Team Sunweb, omdat hun way of working bij mij past en ik zeer gedreven ben.”

Na Kelderman en Sam Oomen, is Arensman misschien wel het grootste rondetalent van Nederland van de laatste jaren. Kijk namelijk niet verbaasd op als de jonge snaak dit seizoen bergop meteen komt piepen. Afgelopen winter reed hij in februari tijdens een trainingsstage bij Team Sunweb in Spanje de beste test ooit op de Col de Rates, de beklimming die de ploeg standaard gebruikt. “Blijkbaar was ik tijdens die twintig minuten-test een stuk sneller dan Wilco”, lacht Arensman bescheiden. “Dat was voor mij ook verrassend. De KOM op Strava heb ik nog altijd in handen, dacht ik.”

Ronde van de Toekomst

Voor de mensen die zich afvragen waar ze de naam Arensman eerder hebben gehoord, moeten we terug naar de Tour de l’Avenir van 2018. In de mini-Tour de France kraait toptalent Tadej Pogačar (nu UAE-Emirates en vooral de nummer drie van de jongste Vuelta a España) victorie en in diezelfde top-10 vinden we namen terug als Aleksandr Vlasov (de Russisch kampioen van Astana die afgelopen week nog won op de Mont Ventoux), Iván Ramiro Sosa (Team Ineos), João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) en Tobias Foss (Jumbo-Visma). Tweede dat jaar werd de toen nog 18-jarige Gelderlander. Vrijwel uit het niets.

Al dan niet bewust, bleef hij de laatste anderhalf jaar ietwat onder de radar vliegen. Interviews met grote media naast WielerFlits, deed hij nog niet. En als het aan hemzelf ligt, blijft hij voorlopig ook nog eventjes uit de schijnwerpers. “Thymen Arensman bestaat niet”, refereert de jongeling met een knipoog aan het boek van journalist Thijs Zonneveld die dezelfde lijfspreuk jarenlang toepaste op Wilco Kelderman. “Dat schreef Thijs ook na die bewuste Ronde van de Toekomst. Ik vind dat een heel mooi gezegde. Misschien ben ik ergens wel blij dat ik in 2019 veel ben gevallen en ik niet echt heb kunnen bevestigen.”

Arensman brak niet minder dan drie keer zijn sleutelbeen, toen hij nog voor opleidingsploeg SEG Racing Academy reed. “Mijn uitslagen waren daardoor vorig jaar niet heel indrukwekkend”, bekent hij. “De verwachtingen zijn daardoor nu een stuk minder en kan ik in de schaduw mijn eigen ding doen. Daar ben ik wel blij mee. Voor mij hoeft al die aandacht nog niet. Ik ben pas twintig en ik heb – hopelijk – nog heel veel profjaren te gaan. Om meteen op deze leeftijd met heel veel druk rond te rijden, nee, dat hoeft voor mij niet. Maar door de brede Nederlandse top is dat anno 2020 voor talenten ook niet de standaard.”

“Of ik bang ben voor druk? Ik denk dat ik het wel goed kan hebben. Van druk van buitenaf ben ik niet zo heel erg gevoelig. Vooral de druk die ik mezelf opleg, is weleens vervelend. Ik wil mezelf te graag bevestigen. Maar anderzijds: als de buitenwacht dat ook vraagt, moet ik toch bekennen dat ik het me indirect wel aantrek. Dan ga ik het mezelf ook aanpraten dat ik het móet doen. Ik trek dus het liefst mijn eigen plan, waarbij ik de doelen van het team en mezelf zo veel mogelijk najaag. Dat is wel waar ik me het liefst op wil concentreren.”

Aanvallen afleren

Arensman heeft een verleden als crosser. Zo won hij bij de beloften al eens de loodzware Koppenbergcross en werd hij in de jeugdcategorieën meervoudig Nederlands kampioen. Op de weg is het vooral een aanvalslustige coureur, maar juist dat moet hij als klassementsman straks gaan afleren. “Vooral bij de junioren en in mijn eerste jaar als belofte (2018, red.) vloog ik er lekker in en deed ik wat ik leuk vond. Als het dan een keer rustig in het peloton was, dacht ik zoiets van: ‘Laten we wat gaan doen!’. Met behulp van SEG Racing Academy en Team Sunweb begin ik nu steeds beter te leren hoe ik mijn krachten moet verdelen.”

Door die aanvalslustige houding, kan hij zich bergop ook uitleven. “Vol gas klimmen vind ik echt leuk!”, zegt hij daarover. “Maar ik heb wel steeds beter in de gaten dat als ik krachten spaar, ik in de finales meer over heb. In de Ronde van de Toekomst in 2018 had ik met Jens van den Dool en Sven Burger twee super gedreven jongens om me heen die mij graag wilden afzetten. Daaruit merkte ik dat ik steeds in de finales energie overhield. Ik kon daardoor langer mee en zelfs aanvallen. Zodoende leer ik wel. Maar het zit in mijn natuur om de aanval te zoeken. In de toekomst is dat alleen niet altijd verstandig en dat zie ik ook wel in.”

Dat Arensman een pientere jongen is, blijkt uit het feit dat hij na die tweede plek in de Tour de l’Avenir bij diverse teams al een profcontract kon tekenen voor 2019. “Ik heb zelf toen direct gezegd dat ik dat niet wilde, omdat ik mezelf daarvoor nog veel te jong vond”, legt hij uit. “Ik was achttien jaar en wilde me nog verder ontplooien bij de beloften. Fysiek was ik er toen misschien al wel klaar voor, maar mentaal zeker nog niet. Ik had het ook onwijs naar mijn zin bij SEG Racing Academy. Het is een super goede opleidingsploeg, ik heb daar echt veel geleerd. Spijt om niet in 2019 al over te stappen naar de profs, heb ik nooit gehad.”

Transitie bij Team Sunweb

Er is al veel gezegd en geschreven over de ommezwaai die men maakt bij Team Sunweb. Met toptalenten als sprinter Alberto Dainese, klassiekerspecialist Marc Hirschi, alsmede klassementsrenners Ilan Van Wilder en volgend jaar ook Andreas Leknessund en Marco Brenner, zit de Duitse formatie van Iwan Spekenbrink voor de komende jaren gebeiteld. Arensman hoort met zijn potentie ook in dat rijtje thuis. Over een jaar of zes wil Team Sunweb met een van deze jonge gasten een gooi doen naar de eindzege in de Tour de France. Na het tijdperk-Tom Dumoulin en Sam Oomen, bouwt de Duitse formatie dus weer een fundament.

“Mijn rol binnen de ploeg is op dit moment een GC Talent”, legt Arensman uit. “Tijdens de gesprekken die ik voor het tekenen van mijn contract met Team Sunweb voerde, hebben ze mij een helder lange termijn doel voorgelegd. De visie die ze met mij hebben, spreekt me enorm aan. Ik ben ook super tevreden over hoe ze met me omgaan. Het is inderdaad zo dat onze ploeg vol met jonge toptalenten zit. Blijkbaar doen ze toch iets goed, dat ze die jonkies steeds aan zich weten te binden. Nu train ik veel met Van Wilder en Mark Donovan. Samen vormen we een leuke groep. Ik kijk er ook naar uit om volgend jaar met Brenner te fietsen.”

Toch krijg je straks interne duels, met zo veel dezelfde types met potentiële wereldtoppers. Arensman voorziet daarin geen problemen. “We maken elkaar alleen maar beter, beter en beter. Voor ons werkt dat gewoon heel erg goed. Wij hebben eigenlijk alleen maar plezier op de fiets, omdat we elkaar zo goed begrijpen én allemaal zo jong zijn. Ik vind het juist leuk om zo’n jonge ploeg om me heen te hebben. En als ik over mezelf spreek: ik ben professioneel genoeg om voor de betere van mij te rijden, als het zover komt. Persoonlijk maak ik me daar geen zorgen over. Nu kunnen we nog vooral leren van de oudere kopmannen bij Sunweb.”

Arensman kan het vooral goed vinden met Leknessund, Van Wilder, Donovan en Felix Gall. “We zijn niet per se vrienden, maar vooral goede collega’s. Als je dan ziet dat iemand echt beter is, rijd je gemakkelijker een keer op kop voor die andere. Veel sneller dan wanneer er een leeftijdsgenoot over een paar jaar overkomt van een andere ploeg. Wie op dit moment de beste van ons is?”, schiet Arensman in de lach. “Op basis van de twintig minuten-test, ben ik dat misschien. Maar wielrennen is zo veel meer dan dat. Dat moet ik nog leren. Ilan heeft in mijn bubbel op mij de meeste indruk gemaakt. Maar onze ‘opa’ Chad Haga ook!”

Meteen debuut in de Vuelta?

De komende maanden krijgt Arensman een afwisselend programma voorgeschoteld, met her en der enkele topkoersen. “Ik ben daar super blij mee”, jubelt de jongeling, die dus per 1 augustus prof werd. “Ik had voor dit coronaseizoen niet kunnen dromen dat ik meteen Luik-Bastenaken-Luik zou gaan rijden, bijvoorbeeld. Maar hier in de Tour de l’Ain kan ik ook echt goed proeven van hoe ontiegelijk hard die profs eigenlijk omhoog rijden. Het is een mooie testcase om te zien hoe veel ik nog moet verbeteren. De rest van het jaar is het veel leren en ervaringen opdoen. Vooral mijn ogen uitkijken, denk ik.”

De 1 meter 90 lange klimmer-tijdrijder krijgt bovendien de kans om dit jaar de Ronde van Spanje te betwisten. Hij is door Sunweb als jonkie meteen opgenomen op een longlist – met twaalf namen – voor La Vuelta. “Ik moet aantonen dat ik er klaar voor ben”, vertelt hij over hoe hij zich in de definitieve selectie kan fietsen. “Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet vanuit ga dat ik mijn opwachting in Spanje maak. Ik ben natuurlijk nog heel erg jong, al ga ik ervan uit dat het team weet wat het doet. Aan de andere kant wil je natuurlijk als jonge renner heel graag een grote ronde rijden. Maar dat komt vanzelf als de tijd daar is.”

Programma Thymen Arensman

Tour de l’Ain (7-9 augustus)

Druivenkoers (29 augustus)

Brussels Cycling Classic (30 augustus)

Ronde van Slowakije (16-19 september)

Waalse Pijl (30 september)

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

* Arensman zou ook de inmiddels geschrapte Tour de l’Avenir rijden