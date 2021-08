Evenepoel haalt uit naar Vermeersch na tijdverlies: “Je moet je fout toegeven”

Remco Evenepoel heeft na afloop van de openingsrit in de Benelux Tour uitgehaald naar Gianni Vermeersch. De kopman van Deceuninck-Quick-Step reed in de eerste waaier zijn wiel kapot, liep duur tijdverlies op en wees de Alpecin-Fenix-renner aan als schuldige. Dat was in de tv-uitzending te zien.

“Ik zit gewoon in de groep en jij komt schuin erdoor”, riep Evenepoel richting een feestvierende Vermeersch. Diens ploeggenoot Tim Merlier had vlak daarvoor namelijk de rit gewonnen in Dokkum. Vermeersch reageerde niet op de verwijten van Evenepoel, tot ontsteltenis van REV. “Je moet niet weglopen maar je fout toegeven. Ga je me nu nog uitlachen in mijn bakkes? Och jongen.”

Evenepoel kreeg op 29 kilometer van de finish te kampen met pech terwijl hij in de voorste waaier zat. Doordat de hulp van de neutrale wagen lang duurde, zakte hij terug tot in de derde waaier. Uiteindelijk wist Evenepoel zijn tijdverlies te beperken tot ongeveer een minuut.

Update 18.07 uur – Jos van Emden reageert fel

Eerder dit jaar werd Gianni Vermeersch ook door Jos van Emden aangewezen als veroorzaker van een valpartij in de Giro d’Italia. “Hij reed me van de fiets”, vertelde de Nederlander na afloop. Vermeersch gaf daarop aan dat hij een goed gesprek met Van Emden had over het voorval. Op sociale media komt Van Emden terug op dat moment.

“Vermeersch een fout toegeven? Hij belde mij op, toen ik in het ziekenhuis lag, omdat ik in de krant zei dat ik vond dat hij moest bellen. Het eerste dat hij zegt is: ‘Wil je mijn carrière kapot maken?’ Daarna heb ik nooit meer wat van hem gehoord”, aldus de Jumbo-Visma-renner. “Ik lag vijf dagen in het ziekenhuis door hem.”

