Tim Merlier wint eerste etappe Benelux Tour na waaierspektakel

De openingsrit van de Benelux Tour is uitgedraaid op een waaieretappe en een overwinning voor Tim Merlier. De kopman van Alpecin-Fenix was na bijna 170 kilometer door Friesland, met start in Surhuisterveen en finish in Dokkum, de beste van een voorste waaier van veertig man. De grote verliezer van de eerste dag is Remco Evenepoel, die door een mankement

De kopgroep van de dag bestond uit Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), Luke Durbridge (BikeExchange), Julien Duval (AG2R Citroën), Arjen Livyns, Ludovic Robeet (beiden Bingoal Pauwels Sauces WB), Logan Owen (EF Education-Nippo) en Ward Van Hoof (Sport Vlaanderen-Baloise). De maximale voorsprong van het zevental was net iets meer dan vier minuten, maar de sprintsploegen controleerden de boel op de wegen doorheen het Friesche land.

Een passage langs de Nederlandse waddenkust kan en mag niet zonder wind. De stevige wind leidde op de open vlaktes tot waaiers en een peloton dat in meerdere groepen was gebroken. De voorste waaier, ongeveer vijftig man groot, sloot op 30 kilometer van de finish aan bij de kopgroep.

Tijdverlies Remco Evenepoel door pech

Slecht nieuws was er vlak daarna voor Remco Evenepoel. De kopman van Deceuninck-Quick-Step zat mee van voren en reed zijn voorwiel kapot, maar door de waaiers zat er geen volgwagen achter hem. De hulp neutrale wagen duurde lang, waardoor hij moest achtervolgen vanuit de derde groep. Ook Peter Sagan kende een slecht moment. De Slowaakse had de slag al gemist en kwam vervolgens ook nog hard ten val.

Het voorste peloton reed ondertussen een voorsprong van 1.20 minuut bij elkaar op de tweede groep met daarin Evenepoel. Vooraan zagen we onder meer Tim Merlier, Kasper Asgreen, Mike Teunissen, Matej Mohoric, Wilco Kelderman, Christophe Laporte, Álvaro Hodeg, Phil Bauhaus, Oliver Naesen, Stefan Küng, Sonny Colbrelli en Tiesj Benoot. In de Gouden Kilometer werd de groep uit elkaar gereden: Mohoric, Asgreen, Teunissen, Benoot en Colbrelli vonden elkaar en streden om de bonificatieseconden.

Strijd om de bonificaties

Mohoric en Teunissen pakten elk vier seconden, Lukas Pöstlberger en Benoot wonnen drie seconden en Colbrelli raapte twee seconden op. Bij het ingaan van de laatste ronde werd de groep-Teunissen weer ingerekend door de eerste waaier. Anderhalve minuut later volgde de rest van het peloton, met als belangrijkste naam Remco Evenepoel. Vooraan werd in de laatste omloop rond Dokkum nog wel het een en ander geprobeerd in de voorste waaier, maar veel verschillen werden niet meer gemaakt.

De focus ging daarom bij diverse ploegen op de sprint met het uitgedunde peloton. Colbrelli zette Mohoric op kop, maar het was Pöstlberger die met een aanval op 1,7 kilometer van de finish een sprint probeerde te ontlopen. De Oostenrijker sloeg direct een gat en begon met een kleine voorgift aan de slotkilometer, maar werd in de laatste rechte lijn ingerekend. Hodeg ging de sprint als eerste aan, maar het was Tim Merlier die vanuit zijn wiel voor de winnende sprint tekende.