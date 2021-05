Gianni Vermeersch: “Gisteren goed gesprek met Jos van Emden gehad”

Interview

Er is best wat heisa ontstaan naar aanleiding van een interview met Jos van Emden, die Gianni Vermeersch aanwees als veroorzaker van de valpartij die Van Emden een paar gebroken ribben en een gekneusde long opleverde. De renner van Jumbo-Visma gaf ook aan teleurgesteld te zijn dat hij Vermeersch nog niet hoorde. Die laatste deed vanmorgen zijn verhaal aan WielerFlits.

“Gianni Vermeersch reed me van de fiets. Ik had hem al een keer aangesproken op zijn gevaarlijke rijgedrag. Mijn ploegmaat Paul Martens heeft het zien gebeuren. Vermeersch trok ineens naar links. Daarbij zal hij wel achter mijn achterwiel zijn blijven hangen, en daar vloog ik”, aldus Van Emden in De Telegraaf.

Vermeersch was er het hart van in, toen hij deze versie van de feiten onder ogen kreeg. In eerste instantie wilden ze bij Alpecin-Fenix liever niet reageren, omdat ze geen zin hadden in een welles-nietesspel. Maar uiteindelijk wilde Vermeersch toch zijn versie van de feiten geven, vooral met als doel de angel eruit te halen.

“Ik kan vertellen hoe ík de val beleefd heb”, aldus de West-Vlaming, die overigens zelf niet ongeschonden bleef. “Door een slinger- en rembeweging ontstond op links een kleine opstopping. Ik werd daarbij zelf aangereden en over mijn stuur gekatapulteerd. Een ploegmaat van Jos (Paul Martens, red) vermoedde dat ik aan het achterwiel van de renner voor mij was blijven haperen, maar dat was honderd procent zeker niet het geval.”

Lang gesprek op de rustdag

En dat heeft Vermeersch gisteravond ook aan Van Emden uitgelegd. “Ik las dat Jos niet blij was dat ik nog niet naar zijn toestand had geïnformeerd. Maar daags na de val ben ik in het peloton met George Bennett gaan praten, polste ik naar de situatie van zijn ploegmaat en vroeg Bennett ook mijn beterschapswensen over te maken. Dat was echter nog niet tot bij Jos zelf geraakt.”

Waarna Vermeersch op de rustdag zelf Van Emdem heeft opgebeld. “We hadden een lang en rustige gesprek en hebben de zaak uitgeklaard. Kijk, dit was een valpartij waarbij, zoals bij zovele, niet echt iemand specifiek met de vinger gewezen kan worden. Jammer genoeg waren er ook geen helikopterbeelden die de val registreerden. Die hadden duidelijkheid kunnen brengen.”

Vermeersch sluit af met te benadrukken dat hij Jos van Emden een zeer spoedig herstel wenst en dat voor hem daarmee de kous af is.