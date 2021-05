Jos van Emden wijst schuldige aan voor valpartij Giro: “Vermeersch reed me gewoon van de fiets”

Jos van Emden moest de Giro d’Italia verlaten na een zware valpartij aan het begin van de vijftiende etappe. Het resultaat? Vijf gebroken ribben, een gekneusde long en de nodige schaafwonden. Een paar dagen later wijst hij in gesprek met De Telegraaf naar Gianni Vermeersch als veroorzaker van de crash. “Ik zou het wel waarderen als hij nog een berichtje zou hebben gestuurd om te vragen hoe het met me gaat.”

Van het ziekenhuis van Udine is Van Emden intussen naar het ziekenhuis hospitaal van Genk gebracht. Daar legt de Nederlandse tempobeul aan hoe het met hem gaat: “Lachen en hoesten zijn verschrikkelijk. Ik heb niet eerder ribben gebroken, alleen een keer een AC-luxatie gekregen, in Dwars door Vlaanderen. Dat was niks, vergeleken bij deze keer. Of die keer dat er een barst zat in een rib. Ze zijn nu helemaal doormidden, van rib drie tot zeven. Het is goed kloten”, vat Van Emden de situatie samen.

De ervaren kracht van Jumbo-Visma kan zich de valpartij goed heugen en hij wijst dan ook een schuldige aan: “Gianni Vermeersch reed me gewoon van de fiets. Hem had ik al een keer in de ronde aangesproken op zijn gevaarlijke rijgedrag. Mijn ploegmaat Paul Martens heeft het zien gebeuren. Vermeersch trok ineens naar links. Daarbij zal hij wel achter mijn achterwiel zijn blijven hangen, en daar vloog Jos.”

“Ik had geen schijn van kans, kon mijn remmen niet eens aanraken”, vervolgt Van Emden. “Wanneer als je met 65 per uur rijdt of nog harder, dan stuiter je lekker op de grond. Ik wist al dat het voorbij was toen ik nog in de lucht hing. Ik had nog airtime, zoals ze dat noemen. De klap was enorm. Ze vielen over me heen, waardoor ik onmiddellijk in ademnood raakte en verschrikkelijk veel pijn voelde achter op mijn rug.”

Rentree in augustus?

Van Vermeersch vernam Van Emden na de valpartij niks meer. “Voordat ik weer een beetje bij de pinken was, was hij al verdwenen. Hij zal niets aan de hand hebben gehad. Ik zou het wel waarderen als hij nog een berichtje zou hebben gestuurd om te vragen hoe het met me gaat, omdat hij dondersgoed weet dat hij de veroorzaker was van die valpartij.”

Van Emden verwacht dit seizoen nog weer in actie kunnen komen: “Met een dag of acht moeten de ribben weer aan elkaar beginnen te groeien. Volgens mij zal ik een week of drie niet kunnen fietsen. In mijn eigen, meest gunstige berekening denk ik dat ik ergens in augustus weer kan koersen.”