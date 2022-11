‘Ernstige zorgen over toekomst B&B Hotels-KTM’

B&B Hotels-KTM zou in 2023 een forse upgrade krijgen. Veel partijen die in het project van teammanager Jérôme Pineau zouden stappen, zijn inmiddels de revue gepasseerd. Intussen is het begin november en nog altijd is het niet duidelijk hoe het komt met het Franse ProTeam. Volgens CyclismActu heeft de Franse wielervakbond om opheldering gevraagd bij Pineau.

Mark Cavendish, Maximiliano Richeze, Cees Bol, Ramon Sinkeldam, Nick Schultz en Stephen Williams. Alle zes hebben een contract getekend bij B&B Hotels-KTM voor 2023, maar nog altijd is er geen duidelijkheid verschaft aan de buitenwereld. Dat stond te gebeuren tijdens een grote persconferentie op 26 oktober, daags voor de parcourspresentatie van de Tour de France. Die persco werd echter afgeblazen en sindsdien is het muisstil op de Franse lijn.

Eerder ontbrak de naam van de Franse equipe al bij de aanvragen voor ProTeam- en WorldTour-licenties. Daarover deelde de ploeg mee dat ze er druk mee bezig zijn; de deadline van de UCI om de documenten daarvoor aan te leveren, ligt op dinsdag 15 november. In de wandelgangen circuleert een gerucht dat Pineau per abuis een Continental-licentie had aangevraagd in plaats van een ProTeam-licentie en dat zijn ploeg daarom ontbrak bij de eerste aanmeldingen.

Zorgen om betalingen

“Ik hoop dat alles snel op zijn plek valt”, zei Pineau afgelopen week nog. “Maar ik heb mensen die de ploeg zullen steunen en ik sta continu met ze in contact. […] Het zit in mijn natuur om bezorgd te zijn. Je loopt op dit moment altijd het risico dat een renner of een sponsor compleet van gedachte verandert. En zoals het niet makkelijk is om een lening te krijgen voor je huis, zo is het ook niet makkelijk om iemand te vinden die een wielerploeg gaat sponsoren.”

Volgens de Franse krant Le Parisien is de situatie rondom B&B Hotels-KTM ronduit penibel. De Paris Cycling Club zou haar naam aan de ploeg verbinden, maar die partij staat op het punt om zich uit de deal terug te trekken. Ook de namen van Amazon France, Carrefour, Cdiscount en Engie zijn al meermaals gekoppeld aan de Franse ploeg, maar ook vanuit die sponsorhoek blijft het vooralsnog stil. En dat terwijl de tijd begint te dringen.

Dat de zorgen gegrond zijn, blijkt uit informatie van CyclismActu. De Franse wielerwebsite weet te melden dat DNCG Pro (de Franse nationale waakhond die toeziet op het nakomen van financiële verplichtingen door wielerteams) van de Franse wielerbond aan Pineau heeft gesommeerd om duidelijkheid over de toekomst van zijn ploeg te verschaffen. Een aantal renners zou zich ook al gemeld hebben bij de Franse wielervakbond, omdat de ploeg onder meer niet zou betalen voor portretrechten.