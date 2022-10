B&B Hotels-KTM verplaatst persconferentie, ‘geen enkele sponsor heeft al getekend’

Het zal nog even wachten blijven op de precieze plannen van B&B Hotels-KTM voor 2023. De Franse ploeg zou woensdag 26 oktober een persconferentie houden waarin meer bekend zou worden over de selectie en de sponsoren, maar deze bijeenkomst is verplaatst naar een onbepaalde datum.

“Vanwege de afwezigheid van sommige van de belangrijkste aandeelhouders in het project voor 2023, zal er deze week geen persconferentie gehouden worden door B&B Hotels-KTM”, schrijft de ploeg in een persbericht. “We houden jullie op de hoogte over de datum waarop het wel door zal gaan.” Het lijkt erop dat op die nieuwe datum onder anderen Mark Cavendish, Cees Bol, Ramon Sinkeldam, Nick Schultz, Stephen Williams en Maximiliano Richeze worden gepresenteerd.

Vorige week woensdag werd bekend B&B Hotels-KTM op dat moment nog geen ProTeam-status had aangevraagd bij de UCI voor 2023. De Franse formatie is achter de schermen wel druk bezig om de vereiste documentatie in orde te maken.

Update (11.00 uur)

L’Équipe meldt dinsdag op basis van bronnen dat geen van de sponsoren die bij B&B Hotels-KTM in zou stappen al een krabbel onder een contract heeft gezet. “De zaken zijn gecompliceerd. De onderhandeling die gaande zijn, zouden gaan om een totaalbedrag van rond de vijftien miljoen euro in het beste geval, wat dan ook bedoeld zou zijn voor het toekomstige vrouwenteam. Maar er is nog niets getekend”, aldus de Franse sportkrant.

“Wat betreft de potentiële investeerders, gingen de afgelopen weken geruchten over de bedrijven Amazon France, Carrefour en Cdiscount. Niets daarvan lijkt te werken. Volgens onze informatie, leidt het meest serieuze spoor naar Engie, de aanbieder van natuurlijk gas en groene elektriciteit. Ook Enedis, de beheerder van het Franse distributienetwerk van elektriciteit, wordt ook genoemd.”