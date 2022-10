B&B Hotels-KTM druk bezig om aanvraag ProTeam-licentie rond te krijgen

De UCI maakte woensdag bekend dat veertien ploegen een ProTeam-licentie hebben aangevraagd. Opvallend: bij de aanvragen voor een ProTeam-status ontbreekt B&B Hotels-KTM. De Franse formatie is achter de schermen wel druk bezig om de vereiste documentatie in orde te maken.

Enkele ProTeams van 2022 ontbreken voorlopig in de lijst, zoals B&B Hotels-KTM, Drone Hopper-Androni Giocattoli, Gazprom-Rusvelo en Human Powered Health. Deze teams hadden op 17 oktober (nog) niet de juiste documenten aangeleverd. De UCI benadrukt dat de ploegen tot het einde van de registratieprocedure de kans hebben om de benodigde papieren nog in te leveren. In de eerste helft van december bepaalt de licentiecommissie van de UCI of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie.

B&B Hotels-KTM is druk bezig om de laatste plooien glad te strijken. “De vertraging is te wijten aan de wijziging van de juridische structuur van het team, met oog op de ontwikkeling in de komende jaren. We zijn ons bewust van de gestelde deadlines van de UCI en we doen ons uiterste best om de ontbrekende documenten zo snel mogelijk aan te leveren.”

Transformatie

De formatie van teammanager Jérôme Pineau ondergaat na dit seizoen een heuse transformatie. Het lijkt er vooralsnog op dat Pineau een nieuw project aangaat met de stad Parijs, met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in diezelfde stad. Waar eerder ook al Carrefour de revue passeerde als nieuwe sponsor, laten bronnen nu aan WielerFlits weten dat Amazon France aan boord stapt. De ploeg zou vanaf 2023 met een significant hoger budget gaan werken dan nu het geval is.

Grote namen passeerden de revue als nieuwe sterren van de Franse equipe, maar tot op heden blijft het akelig stil. Toch heeft het team al één toprenner aangetrokken, zo lijkt het: Mark Cavendish. Het lijkt erop dat Pineau werkt aan een teamevent of persconferentie op woensdag 26 oktober. Niet geheel toevallig is een dag later in Parijs de bekendmaking van het Tour de France-parcours voor 2023, waardoor er al veel pers aanwezig zal zijn in de Franse hoofdstad.