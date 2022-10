Mark Cavendish lijkt contract beet te hebben bij B&B Hotels

Er is al veel gezegd en geschreven over de toekomst van B&B Hotels-KTM, dat vanaf 2023 met een significant hoger budget zou gaan werken dan nu het geval is. Grote namen passeerden de revue als nieuwe sterren van de Franse equipe van Jérôme Pineau, maar tot op heden blijft het akelig stil. Toch heeft hij één toprenner aangetrokken, zo lijkt het: Mark Cavendish.

De ervaren Brit kon bij Quick-Step-Alpha Vinyl niet rekenen op een contractverlenging, maar wil er toch nog een keer alles aan doen om het record aan ritzeges in de Tour de France te verbreken. De 37-jarige sprinter evenaarde vorig jaar Eddy Merckx, die het record van 34 overwinningen in handen had. Cav won in die Tour liefst vier ritten en zette zich zo naast de legendarische Belg. Dit jaar koos Patrick Lefevere voor Fabio Jakobsen als sprinter.

De Brit ging na de mededeling dat hij niet bij Quick-Step kon blijven op zoek naar een nieuw avontuur. Daarbij zocht hij hulp van het Nederlandse managementbureau SEG Cycling. Zij zouden een bijdrage hebben geleverd aan een contract bij B&B Hotels-KTM. SEG Cycling vertegenwoordigt ook Cees Bol (Team DSM) en Nick Schultz (BikeExchange-Jayco), die komend jaar eveneens overstappen naar de Franse ploeg.

WielerFlits heeft begrepen dat afgelopen week diverse renners al de kleding voor komend jaar kwamen passen en dat Cavendish hier ook bij aanwezig was. VeloNews achterhaalde op hun beurt dat de Fransen zich hebben ingeschreven voor een ProTeam-licentie volgend jaar.

Dat mag misschien een sinecure lijken, maar er gingen ook stemmen op dat Pineau met financiële problemen zou kampen. Het lijkt er vooralsnog op dat hij een nieuw project aangaat met de stad Parijs, met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in diezelfde stad. Waar eerder ook al Carrefour de revue passeerde als sponsor, laten bronnen nu aan WielerFlits weten dat Amazon France aan boord stapt.

‘Teamevent daags voor Tour-presentie in Parijs’

Het lijkt er in ieder geval op dat Pineau werkt aan een teamevent of persconferentie op woensdag 26 oktober. Niet geheel toevallig is een dag later in Parijs de bekendmaking van het Tour de France-parcours voor 2023, waardoor er al veel pers aanwezig zal zijn in de Franse hoofdstad. Het lijkt erop dat dan ook Cavendish, Bol, Sinkeldam, Schultz, Williams en Maximiliano Richeze worden gepresenteerd.

De laatstgenoemde Argentijn (39 jaar) nam in juni overigens afscheid van het profpeloton namens UAE Emirates, maar de sprintaantrekker zou op nadrukkelijk verzoek van Cavendish toch nog een jaar aan zijn carrière vastknopen. Ook de naam van Sébastien Reichenbach circuleert in het geruchtencircuit rondom de Franse ploeg, maar hij heeft VeloNews laten weten naar een andere ploeg te gaan. Ook Tudor zingt rond.

Volgens radio peloton is ook Stephen Williams in beeld bij het Franse team, ook al uit dezelfde Nederlandse managementstal. De Britse klimmer kwam de voorbije jaren uit voor Bahrain Victorious.