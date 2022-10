Jérôme Pineau over vertraging B&B-project: “Hoop dat alles snel op zijn plek valt”

Jérôme Pineau heeft voor het eerst gereageerd op de vertraging die de presentatie van zijn ploeg voor 2023 heeft opgelopen. De manager van het huidige B&B Hotels-KTM hoopte vandaag het nieuwe project, met Mark Cavendish als uithangbord, te presenteren, maar heeft dat moeten uitstellen. “We zijn druk aan het werk”, aldus Pineau tegen Le Télégramme.

“Ik hoop dat alles snel op zijn plek valt”, gaat hij verder. “Maar ik heb mensen die de ploeg zullen steunen en ik sta continu met ze in contact. […] Het zit in mijn natuur om bezorgd te zijn. Je loopt op dit moment altijd het risico dat een renner of een sponsor compleet van gedachte verandert. En zoals het niet makkelijk is om een lening te krijgen voor je huis, zo is het ook niet makkelijk om iemand te vinden die een wielerploeg gaat sponsoren.”

Nu oktober niet meer lukt, hoopt Pineau in november zijn nieuwe ploeg te presenteren. Niet lang geleden kwam een groot deel van de renners al samen om kennis te maken. “Ik moest mijn renners geruststellen”, zegt hij daarover. De manager gaf aan dat het management ‘met hart en ziel’ werkt aan het project en dat het goed is om rustig te blijven. “Ik hoop dat de renners beter slapen dan ik, maar ze steunen mij wel.”

Dat B&B Hotels-KTM ontbrak op de lijst van de UCI met teams die een ProTeam-licentie hadden aangevraagd, leidde al tot vragen. De Franse ploeg heeft nu tot 15 november om die documenten aan te leveren bij de wielerunie. Als dat lukt, dan hebben renners als Cees Bol, Ramon Sinkeldam, Nick Schultz en Maximiliano Richeze ook zekerheid voor 2023.