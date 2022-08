Drietal verlengingen bij Jumbo-Visma Development, afscheid van twee renners

Het Jumbo-Visma Development Team neemt na dit jaar afscheid van Rick Pluimers en Owen Geleijn. Eerstgenoemde is nu laatstejaars belofte en komt volgend jaar uit voor de nieuwe Zwitserse profploeg Tudor. Waar de toekomst van Geleijn ligt, is op dit moment niet duidelijk. Hij is derdejaars belofte. Naas het vertrek van deze twee, blijven drie jongens langer aan boord.

Dat gaat om de Ierse klimmer Archie Ryan, allrounder Lars Boven en klimtalent Darren van Bekkum. Zij ondertekenden alle drie een contract voor één extra seizoen. Ryan en Boven zijn na 2023 belofte af en moeten de opleidingsploeg daarna sowieso verlaten. Van Bekkum is tot en met 2024 belofte en zou na zijn nieuwe contract nog een jaar bij de U23-formatie kunnen rondrijden. Op dit moment liggen er voor volgend seizoen twaalf renners vast bij het Jumbo-Visma Development Team. De afgelopen jaren werkte de ploeg van Robbert de Groot met een kern van zo’n dertien renners. Volgend jaar zijn dat er zestien.

“De afgelopen drie jaar heb ik grote stappen gezet”, vertelt Boven in het persbericht van de ploeg. “De begeleiding is top en dat heeft mij tot nu toe erg geholpen, zeker in de afgelopen anderhalf jaar. Ook rijden in een mixteam met profrenners heeft mij al sterker gemaakt. Die stijgende lijn hoop ik door te trekken richting volgend jaar.” Ryan kijkt ook uit naar een langer verblijf. “Hier voel ik me thuis. Voor mij en mijn ontwikkeling is deze ploeg op dit moment de beste plek. Ik heb wat blessureleed achter de rug. Sinds ik weer fit ben, maak ik stappen en ontwikkel ik mezelf. Ik kijk ernaar uit om dat door te zetten.”

Waar Boven en Ryan hun beloftenperiode bij Jumbo-Visma Development vol maken, begint tweedejaars Van Bekkum in 2023 aan zijn derde seizoen bij de ploeg. In de eerste twee jaar leerde hij naar eigen zeggen ontzettend veel. “Van voedings- en trainingsleer tot wedstrijdtactieken. Ik word hier geholpen om wielrenner te worden en dat is geweldig. Daarom ben ik blij om er een jaar aan vast te plakken, omdat ik altijd kan blijven leren. Deze plek is daar heel geschikt voor en ik ben erg blij dat ik het vertrouwen krijg van het team”, zegt hij. Eerder werden ook al Menno Huising, Jelle Boonstra en Dario Igor Belletta vastgelegd.

Afscheid Geleijn & Pluimers

De Groot is blij met het aanblijven van de drie. “Deze jongens boeken nog steeds progressie, waarbij iedereen dat op zijn eigen snelheid doet. Ze krijgen hier de tijd om zich rustig door te ontwikkelen en dat gaat uitstekend. We kijken ernaar uit om langer met deze renners samen te werken.” De reden waarom het Development Team komend jaar met zestien renners gaat werken, is het feit dat drie renners in 2024 overstappen naar de profs. Dat zijn op zeker Johannes Staune-Mittet en Per Strand Hagenes uit Noorwegen en waarschijnlijk Loe van Belle. Hij is nog de enige van Jumbo-Visma Developement met een aflopend contract.

Daarnaast moeten na het komende jaar Boven en Ryan de ploeg dus hoe dan ook verlaten. Datzelfde gold voor Owen Geleijn, maar van hem neemt de ploeg dus nu al afscheid. “Voor hem en Rick gaat hun wielercarrière een andere richting in dan doorontwikkelen bij Jumbo-Visma. Beide renners hebben een groot aandeel in de groei van het team gehad en hebben zich ook op persoonlijk vlak ontwikkeld. Wij zijn er trots op dat we deze mannen in onze ploeg hebben gehad en dat we een bijdrage hebben kunnen leveren in hun ontwikkeling. We zijn er zeker van dat zij ook buiten onze ploeg succesvol zullen zijn en danken Rick en Owen voor hun inzet en bijdrage. Samen gaan we het seizoen goed afsluiten”, sluit De Groot af.

Voorlopige selectie Jumbo-Visma Developent 2023

Dario Igor Belletta

Darren van Bekkum

Jelle Boonstra

Lars Boven

Tijmen Graat

Per Strand Hagenes

Menno Huising

Jesse Kramer

Archie Ryan

Colby Simmons

Johannes Staune-Mittet

Axandre Van Petegem