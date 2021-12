Dit weten we al over het parcours van de Vuelta a España 2022

Donderdagavond wordt het parcours van de Vuelta a España 2022 gepresenteerd. Het zal de Nederlandse wielerliefhebbers niet ontgaan zijn dat de start op 19 augustus in Utrecht is. Na die ploegentijdrit volgen ook nog etappes van Den Bosch-Utrecht en Breda-Breda. Over de rest van het parcours gaan diverse geruchten rond, die we hier even op een rij zetten.

Afgelopen mei werden de Nederlandse etappes al geopenbaard door Vuelta-organisatie Unipublic. Eigenlijk was het de bedoeling dat de Vuelta in 2020 in Nederland zou beginnen, maar de coronacrisis zorgde voor een uitstel van twee jaar. Na de ploegenpresentatie op 18 augustus, volgen de drie etappes met Utrecht, Den Bosch en Breda als uitvalsbasis.

Bekijk hieronder de parcoursen van de Nederlandse etappes:

Wat weten we nog meer over het parcours van de Vuelta?

De officiële presentatie van het Vuelta-parcours begint donderdag om 19.30 uur in Madrid en wordt live uitgezonden op de Spaanse tv-zender Teledelporte.