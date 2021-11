‘Vuelta a España trekt in 2022 door alle drie Baskische provincies’

De Vuelta a España doet komend seizoen alle drie de provincies van de Spaanse autonome regio Baskenland aan. Na de start in Nederland en de verplaatsing naar Spanje trekt de karavaan eerst een dag door Álava en in de dagen daarna door Gizpuzkoa en Biskaje. Op die laatste dag verlaten de renners de koersgekke regio om verder te rijden in het westelijker gelegen Cantabrië.

Dat meldt de Spaanse sportkrant AS, die eerder al over de terugkeer naar Baskenland schreef. Nu de officiële presentatie van het parcours van de komende Vuelta a España steeds dichterbij komt, weet de krant al meer details over de doorkomst door Baskenland te melden. Naar verluidt begint de vierde etappe, dinsdag 23 augustus, in Vitoria en leidt de route naar Laguardia. Koersdirecteur Javier Guillén geeft zo gehoor aan de aanhoudende belangstelling van het provinciebestuur van Álava voor etappes van de Spaanse ronde.

Een dag later, op woensdag 24 augustus, begint de vijfde etappe in Irun en eindigt deze in Bilbao. Het onregelmatige landschap aan de rand van de Golf van Biskaje biedt mogelijkheden voor een mooie route. Irún wierp zich overigens vorig jaar op voor de organisatie van de Gran Salida, nadat Nederland zich vanwege de coronapandemie had teruggetrokken. Bilbao is een dag later de startplaats voor de zesde rit (donderdag 25 augustus). Vanaf daar gaat de route naar Cantabrië, waar een aankomst is gepland op de Pico Jano.

Het definitieve parcours van de Vuelta a España van 2022 wordt op donderdag 16 december in het Palacio Municipal in Madrid bekendgemaakt. De ronde begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit door Utrecht, waarna het peloton nog twee dagen in Nederland blijft. Ook keert de wedstrijd volgend jaar vrijwel zeker terug naar de regio Extremadura.