‘Vuelta a España trekt volgend jaar weer naar Baskenland’

Als we de Spaanse sportkrant AS mogen geloven, zal de Vuelta a España volgend jaar weer een bezoekje brengen aan het Baskenland. De wielergekke regio zou voor minstens twee dagen gastheer zijn van de laatste grote ronde van het seizoen.

Koersdirecteur Javier Guillén wil de renners in de vijfde etappe laten koersen in Álava, voor de Basken een van de zeven traditionele provincies van de regio. Verder zal er een etappe vertrekken vanuit Bilbao, met een start vanuit het voetbalstadion San Mamés (de thuisbasis van Athletic Bilbao) of voor het Guggenheim-museum. De finish van deze tweede Baskische etappe ligt dan weer in Cantabrië.

Bergetappe met finish in Cantabrië

In Cantabrië, een regio ten westen van Baskenland, is het dan de bedoeling om het peloton te laten finishen op de flanken van de Pico Jano in de Liébana-vallei, op een beklimming van net iets meer dan drie kilometer aan 6,4%. Deze beklimming is nu nog niet geasfalteerd, maar dat zal wel gebeuren voor de start van de 77ste Vuelta a España. Het venijn zit hem hier zeker in de staart, met een laatste kilometer aan 13%.

De laatste keer dat de Ronde van Spanje over Baskische grond reed, was in 2020, met een Gran Salida in Irún. Het volledige parcours van de Vuelta 2022 wordt op 16 december om 19.30 uur in Madrid bekendgemaakt. Zeker is dat de ronde op vrijdag 19 augustus 2022 begint met een ploegentijdrit door Utrecht, waarna de ronde twee dagen in Nederland blijft. Ook keert de koers volgend jaar vrijwel zeker terug naar de regio Extremadura.