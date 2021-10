Vuelta a España keert in 2022 ‘vrijwel zeker’ terug naar Extremadura

De Vuelta a España keert volgend jaar vrijwel zeker terug naar de regio Extremadura. Dat schrijft de AS op basis van uitlatingen van koersdirecteur Javier Guillén. Mogelijk maakt een etappe met aankomst bergop in Piornal, op 1200 meter hoogte, deel uit van de route van de 77e Vuelta, die in Nederland begint.

Ook afgelopen editie doorkruiste de Vuelta de regio Extremadura, gelegen in het zuidwesten van Spanje. In Villanueva de la Serena won Florian Sénéchal een ontregelde sprint, nadat sprintkopman Fabio Jakobsen zijn trein van Deceuninck-Quick-Step moest laten gaan. Een etappe verder was Romain Bardet de sterkste vluchter op de Pico Villuercas. “De wens van de koers is om terug te keren. Ik zie de Vuelta volgend jaar wel in Extremadura”, zei koersdirecteur Guillén, die probeert de regio in te passen in het parcours van volgend jaar.

Guillén houdt vooralsnog wel een slag om de arm omdat hij met verschillende betrokken partijen afspraken moet maken. “Misschien, misschien niet. Ik durf te wedden dat het zal gebeuren, maar we moeten nog altijd de etappes verder uitwerken.” Zijn woorden komen overeen met die van Miguel Ángel Gallardo, de voorzitter van de provincie Badajoz waar Villanueva de la Serena deel van uitmaakt. Die was zeer tevreden over het effect van de etappes van de Vuelta van 2021 en wil de koers ook de komende jaren binnenhalen.

Het is officieel nog niet bekend welke plaatsen in Extremadura de Vuelta a España volgend jaar aandoet, maar onder meer de stad Trujillo en een aankomst bergop in Piornal, op 1200 meter hoogte het hoogste punt van heel Extremadura, worden genoemd. Ook het historische Mérida zou kandidaat zijn. Wel is al bekend dat de Vuelta op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit door Utrecht begint, waarna de ronde twee dagen in Nederland blijft. De tweede etappe gaat van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht. De derde rit heeft start en finish in Breda.

Gran Canaria

Daarnaast uitte Guillén de wens om de Vuelta a España ooit naar Gran Canaria te brengen. De suggestie zou afkomstig zijn van Mario Cipollini. De voormalige Italiaanse sprinter heeft vaak getraind op de wegen van het eiland, waarvan hij zei dat ‘het een eiland is dat voor de wielersport is ontworpen’. De wens van de organisatie van de Ronde van Spanje, zoals gemeld door de AS, is duidelijk. “We zijn al bezig om dit mogelijk te maken en ten minste twee eilanden in het parcours op te nemen. Het is een uitdaging voor de Vuelta.”