Ronde van Spanje start in 2022 in Nederland

Vuelta-directeur Javier Guillén is blij om alsnog een Vuelta-start in Nederland te kunnen organiseren: “Het is een lang gekoesterde wens om in het fietsland Nederland te starten. Nederland staat bekend om haar organisatiekracht en ik weet zeker dat we, ook gezien de huidige situatie, erin kunnen slagen om het evenement op een goede en vooral veilige manier te kunnen organiseren.”

Bij Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht is het enthousiasme eveneens groot: “Dat we zo’n groot sportevenement alsnog naar Nederland en naar Utrecht hebben kunnen halen, is een enorme opsteker na deze moeilijke periode. We gaan er samen met de andere steden, provincies en (sport-)organisaties onze schouders onder zetten om in 2022 een Vuelta-zomer te organiseren die alle wielerharten sneller doet kloppen!”

De drieweekse etappekoers opent met een tijdrit in Utrecht. Daar komt ook de eerste rit-in-lijn aan. Deze etappe start in ‘s-Hertogenbosch en trekt vervolgens via de Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort richting Utrecht. West-Brabant vormt het decor voor de laatste Vuelta-etappe op Nederlands grondgebied. Start en finish liggen in Breda. Onderweg worden wielersteden als Chaam, Dongen, Rucphen en Hoogerheide bezocht.

“We zijn met iedereen aan tafel gegaan om te horen hoe we het in 2022 wél kunnen doen”, zegt Daan Quaars, wethouder van Breda. “Het resultaat is dat we allemaal heel graag de renners van La Vuelta door Utrecht en Brabant willen zien rijden. En dat biedt weer prachtige kansen voor mensen, bedrijven en organisaties om volgend jaar gave dingen te organiseren.”