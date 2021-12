‘Vuelta a España keert volgend jaar mogelijk terug naar mythische Angliru’

De Vuelta a España keert komend jaar mogelijk terug naar de Alto de El Angliru, zo meldt Cyclingnews. Vorig jaar werd de loodzware klim in Asturië voor het laatst opgenomen in het parcours en boekte Hugh Carthy er de grootste zege uit zijn carrière.

Het parcours van de 77ste editie van de Vuelta a España wordt aankomende donderdag officieel gepresenteerd, maar er sijpelen al de nodige geruchten door over de editie van 2022. Zeker is dat de Vuelta-karavaan een bezoekje zal brengen aan de regio Asturië voor twee lastige bergetappes. De kans is aanwezig dat de korte maar steile klim naar Los Praeres zal terugkeren in het Vuelta-parcours, maar ook een etappe met finish op de Angliru is een serieuze optie.

In 1999 finishte de Vuelta voor het eerst op de Alto de El Angliru en de Asturische klim is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de laatste grote ronde van het seizoen. Ook in 2000, 2002, 2008, 2011, 2013, 2017 en 2020 maakte de Angliru zijn opwachting in de Vuelta. José Maria Jímenez, Gilberto Simoni, Roberto Heras, Alberto Contador (2x), Wout Poels (na de diskwalificatie van Juan José Cobo), Kenny Elissonde en Carthy kwamen als overwinnaars uit de strijd.

Overige details

Zeker is dat de 77ste uitgave van de Vuelta op vrijdag 19 augustus 2022 zal beginnen met een ploegentijdrit door Utrecht begint, waarna de ronde twee dagen in Nederland blijft. Verder keert de Vuelta volgend jaar vrijwel zeker terug naar de regio Extremadura en doet het komend seizoen alle drie de provincies van de Spaanse autonome regio Baskenland aan, om dan verder te rijden in het westelijker gelegen Cantabrië.

Het definitieve parcours van de Vuelta a España van 2022 wordt op donderdag 16 december in het Palacio Municipal in Madrid bekendgemaakt.