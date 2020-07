Dit gebeurde er in de wielerwereld op 5 juli zondag 5 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 5 juli?

1987: Twee Belgische zeges op één dag

Lange tijd was het in de Tour de France gebruikelijk dat er op sommige dagen twee ritten werden verreden: een ochtendrit en een middagrit. Zo ook in 1987. Na een Tourstart in Berlijn voerde het peloton tijdens de vierde etappe naar Pforzheim. Daar was het Herman Frison van Roland-Skala die met een solo het peloton voorbleef. ’s Middags stak het peloton de grens over en was er wederom een Belgische winnaar. Marc Sergeant trok met nog 65 kilometer te gaan ten aanval. Aan de finish in Straatsburg hield hij nog 13 seconden voorsprong over op het spurtende peloton, waarmee hij de eerste Touretappe won voor de Lotto-ploeg. Vandaag de dag vormen de twee ritwinnaars van weleer het technische hart van Lotto Soudal.

Uitslag etappe 4 Tour de France 1987

Uitslag etappe 5 Tour de France 1987

1996: Tourdebutant Michael Boogerd blijft peloton voor in Aix les Bains

Michael Boogerd beleefde in 1996 zijn Tourdebuut. Na het Grand Départ in ‘s-Hertogenbosch, was het peloton in de zesde rit in het oosten van Frankrijk aanbeland, waar een aankomst gepland stond in Aix-les-Bains. De derdejaarsprof uit de Rabobankploeg was in de finale van de regenachtige zesde rit samen met de Spanjaard Melchior Mauri voorop. De twee leken uit de greep van het aanstormende peloton te blijven, totdat Mauri in de laatste bocht onderuit gleed. Het peloton zat Boogerd op de hielen, maar de Hagenaar reed voor wat hij waard was en slaagde erin om voorop de blijven. Hij bezorgde daarmee de bankiersformatie de eerste overwinning in een Touretappe ooit.

Samenvatting etappe 6 Tour de France 1996 (NOS)

Uitslag etappe 6 Tour de France 1996

2011: Contador juicht, maar Evans zegeviert op Mûr-de-Bretagne

Op de vierde dag van de Tour de France van 2011 kregen de renners een etappe voorgeschoteld die beslist zou worden op de loeisteile Mûr-de-Bretagne. Ondanks aanvallen van Alberto Contador en Jurgen Van den Broeck, zou een sprint de beslissing brengen. Daarin waren de toeschouwers getuige van een opmerkelijk tafereel. Contador dacht dat hij gewonnen had, maar juichte te vroeg. Cadel Evans kon nog net op tijd zijn wiel voor dat van de Spanjaard drukken. Met zijn ritzege onderstreepte Evans zijn goede vorm, die 2,5 week later zou resulteren in de eindoverwinning.

Wedstrijdverslag tappe 4 Tour de France 2011

Uitslag etappe 4 Tour de France 2011

Samenvatting etappe 4 Tour de France 2011 (NOS)

2015: Greipel zegeviert na waaierrit op Neeltje Jans, tijdwinst Froome

Na het Grand Départ in een tropisch warm Utrecht, trok het peloton voor de tweede etappe van de Tour van 2015 zuidwaarts. Het weer was intussen omgeslagen en in de rit die de Tourkaravaan door Zuid-Holland naar Zeeland bracht, kregen de renners te maken met steeds slechter wordende weersomstandigheden. Onderweg ontstonden er waaiers en enkele favorieten – waaronder Vincenzo Nibali en Nairo Quintana – hadden de slag gemist. Op de stormvloedkering in de Oosterschelde sprintte André Greipel naar de overwinning. Maar misschien nog wel belangrijker: Chris Froome deed erg goede zaken voor het algemeen klassement. Hij legde daarmee de basis voor zijn tweede Tourzege, die hij 2,5 week later kon vieren.

Wedstrijdverslag etappe 2 Tour de France 2015

Samenvatting etappe 2 Tour de France 2015 (NOS)

Uitslag etappe 2 Tour de France 2015

2017: Fabio Aru triomfeert op La Planche des Belles Filles

In de Tour de France van 2017 was de wielerliefhebber getuige van het laatste grote wapenfeit van Fabio Aru tot nu toe. Op de steile finish van La Planche des Belles Filles probeerde de bekende Sky-trein de wedstrijd te domineren, maar dat was buiten Aru gerekend. In zijn Italiaanse tricolore versnelde hij op 2,5 kilometer van de aankomst om vervolgens solo naar de etappezege te rijden. Hij trad daarmee in de voetsporen van Vincenzo Nibali, die twee jaar eerder (eveneens in de tricolore) op dezelfde plek wist te zegevieren. Na zijn triomf in de Vogezen stokte de carrière van Aru. Het zou – drie jaar na dato – zijn laatste zege tot op heden blijken.

Wedstrijdverslag etappe 5 Tour de France 2014

Uitslag etappe 5 Tour de France 2014

Samenvatting etappe 5 Tour de France 2014 (NOS)

En verder:

1976: Joop Zoetemelk wint rit naar Montgenèvre

1979: TI-Raleigh wint ploegentijdrit in Le Havre

1982: Daniel Willems de sterkste in Longwy

1983: Zwitser Demierre soleert naar zege in Le Havre

1984: Fignon wint tijdrit in Le Mans

1985: Ludwig Wynants de sterkste in Nancy

1986: Geel voor Thierry Mary na winst Systeme U in ploegentijdrit

1988: Van Poppel sneller dan landgenoot Hermans in Le Mans

1992: Arnould klopt Museeuw in San Sebastian

1993: Wilfried Nelissen wint etappe naar Vannes

1994: Museeuw in het geel na winst GB-MG in ploegentijdrit

1995: Mario Cipollini sprint naar zege in Le Havre

1997: Chris Boardman opent Tour met proloogzege in Rouen

1999: Tom Steels snelste sprinter in Saint-Nazaire

2000: Wüst blijft landgenoot Zabel voor in Vitré

2003: McGee snelt naar geel in Parijs

2004: McEwen klopt Hushovd in Namen

2005: Discovery Channel sterkste ploeg in Blois, Armstrong pakt geel

2006: McEwen sterkste sprinter in Saint-Quentin

2008: Valverde blijft Gilbert voor in Plumelec

2009: Sprintzege Cavendish in Brignoles

2010: Chavanel soleert naar zege in Spa

2012: Sprintzege Greipel in Saint-Quentin

2013: Sagan wint in Albi

2014: Kittel bezorgt Giant-Shimano het geel in Harrogate

2016: Kittel snelt op de macht naar ritwinst in Limoges