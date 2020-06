Dit gebeurde er in de wielerwereld op 22 juni maandag 22 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 22 juni?

1999: Wereldkampioen Camenzind verslaat landgenoot Zberg in Oostenrijks uitstapje

Oscar Camenzind kende zijn hoogtijdagen in de jaren rond de millenniumwissel. De wereldtitel die hij in 1998 in Valkenburg veroverde, geldt als zijn voornaamste wapenfeit. De Zwitser stond niet te boek als een veelwinnaar. Het aantal overwinningen in zijn regenboogtrui is met drie stuks dan ook beperkt. Naast een editie van de Ronde van Lombardije waarin hij Michael Boogerd klopte en dagwinst in de Giro del Trentino, was er ook nog een ritzege in de Ronde van Zwitserland.

Zijn derde en laatste zege boekte hij op 22 juni 1999, toen men een uitstapje maakte naar Tirol. In de bergrit naar het ski-gebied van Nauders am Reschenpass bleef Camenzind zijn landgenoot Markus Zberg en de Italianen Francesco Caragrande en Gilberto Simoni voor.

Uitslag etappe 7 Tour de Suisse 1999

2002: Léon van Bon klopt Mapei-duo in Ambri

Léon van Bon kent met onder meer twee Nederlandse titels, twee Touretappes en een zilveren olympische medaille een respectabele erelijst. Ook in de Ronde van Zwitserland was hij succesvol. In 2002 was hij tijdens de vierde rit lang op pad met Italiaans kampioen Daniele Nardello. De twee kregen in de slotfase gezelschap van de Zwitsers Alexandre Moos en Steve Zampieri en de Brit Charles Wegelius, waarna het vijftal kon sprinten om de overwinning. In die sprint trok Van Bon aan het langste eind en verwees hij Mapei-ploeggenoten Nardello en Wegelius naar de ereplaatsen.

Uitslag etappe 4 Tour de Suisse 2002

2003: Zeldzame zege Pereiro in Zwitserland

Bij het horen van de naam Óscar Pereiro gaan de gedachten terug naar 2006. Kort nadat Floyd Landis in Parijs na een tumultueuze editie werd gehuldigd als eindwinnaar van de Tour de France, werd de Amerikaan vanwege een positieve test gediskwalificeerd. De Spanjaard Óscar Pereiro ging uiteindelijk als eindwinnaar de boeken in.

De papieren Tourzege zou voor de Spanjaard een uitschieter blijken op een erelijst met slechts zes overwinningen. Drie jaar ervoor boekte hij een van die zes zeges in de Ronde van Zwitserland. Als renner van de Zwitserse Phonak-ploeg deed hij zijn sponsor een groot plezier met een ritzege in Silvaplana. Na een geslaagde aanval tijdens de beklimming van de Julierpass, kwam de Galiciër solo als eerste over de finish.

Uitslag etappe 6 Tour de Suisse 2003

2014: Ongenaakbare Rui Costa completeert trilogie

Rui Costa bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Zwitserland. Drie keer op rij won de Portugees er het eindklassement. Na eindzeges in 2012 en 2013 completeerde hij in 2014 zijn trilogie. De Duitser Tony Martin begon na acht dagen in de leiderstrui met een voorsprong van 51 tellen op Tom Dumoulin en 1:05 op Costa aan de slotetappe, een bergrit over vier Alpencols met aankomst in wintersportplaats Saas-Fee. Daarin sloeg Costa – op dat moment regerend wereldkampioen – op de slotklim toe. Hij boekte daarmee zijn eerste zege in de regenboogtrui, die hij negen maanden eerder in Firenze veroverd had.

Wedstrijdverslag slotrit Tour de Suisse 2014

Uitslag slotrit Tour de Suisse 2014

2019: Yves Lampaert verrast met tijdritzege in Ronde van Zwitserland

Yves Lampaert staat in het peloton bekend als een begenadigd tijdrijder. De West-Vlaming veroverde op 22 juni 2017 de Belgische titel tegen de klok. Twee jaar later toonde hij ook de internationale wielerwereld zijn capaciteiten als hardrijder. De renner van Deceuninck-Quick-Step zette in de Ronde van Zwisterland, daags voor het einde, op een 19,2 kilometer lange parcours in en rond Goms de snelste tijd neer. Met een tijd van 21 minuten en 58 seconden was hij vijf tellen sneller dan zijn Deense ploeggenoot Kasper Asgreen. Egan Bernal – die de volgende dag de eindoverwinning zou opeisen – moest 38 tellen toegeven.

Wedstrijdverslag tijdrit Tour de Suisse 2019

Uitslag etappe 8 Tour de Suisse 2019

En verder:

1990: Kim Andersen wint slotrit, Sean Kelly eindwinnaar Ronde van Zwitserland

1991: Jan Nevens wint in Altdorf

1992: Wilfried Nelissen zegeviert in Payerne

1993: Pascal Richard soleert naar zege in Arosa

1994: Roscioli wint in Lausanne

1995: Vanzella de sterkste in Zürich, eindzege Tonkov

1996: Etxebarria triomfeert in Bosco Gurin

1997: Duma de sterkste in Morschach

2000: Zege Zanini in Baden

2001: Vinokourov wint in Wildhaus

2007: Gusev wint op Grimselpass

2008: Cancellara klopt Gilbert in Bern, eindzege Kreuziger

2014: Derde eindoverwinning Philippe Gilbert in Ster ZLM Toer

2016: Dumoulin volgt Kelderman op als Nederlands kampioen tijdrijden

2017: Lampaert klopt Campenaerts op BK Tijdrijden

2018: Dubbelslag Sosa in Adriatica Ionica Race

2019: Amund Grøndahl Jansen pakt eerste profzege in ZLM Tour