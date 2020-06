Dit gebeurde er in de wielerwereld op 14 juni zondag 14 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 14 juni?

2009: Clement wint slotrit Dauphiné, eindzege Valverde

Stef Clement keerde in 2009 na drie jaar in Franse dienst terug bij de Rabobankploeg, het team waar hij in 2004 en 2005 zijn opleiding had genoten. Dat jaar reed hij een zeer verdienstelijke Dauphiné. In de tijdrit naar Valence werd hij netjes zesde, maar het grootste succes zou volgen in de slotrit naar Grenoble. De Brabander was die dag mee gesprongen met de vroege vlucht en klopte aan de finish de Amerikaan Timmy Duggan en de Fransman Sébastien Joly. Na tot dan toe enkel in tijdritten succesvol te zijn geweest, wist Clement nu ook een etappezege bij de profs bij te schrijven. De eindoverwinning ging ondanks verwoede pogingen van Cadel Evans voor het tweede jaar op rij naar Alejandro Valverde, die dat jaar de Tour moest overslaan vanwege zijn betrokkenheid bij Operacion Fuentes. Clements ploeggenoot Robert Gesink sloot de etappekoers af als vierde.

2010: Fränk Schleck de sterkste in Schwarzenburg

Fränk Schleck kende in juni van 2010 een goede maand. Nadat hij al een rit won in de Ronde van Luxemburg, was hij in Zwitserland op de derde dag succesvol. Schleck plaatste zijn beslissende demarrage op de slotklim. Uran naderde de Luxemburger tot enkele meters, maar kon de oudste van de Schleck-broers niet van de dagzege afhouden. Ploeggenoot Fabian Cancellara raakte de leiderstrui kwijt aan Tony Martin, maar uiteindelijk was het Schleck die de Ronde van Zwitserland winnend zou afsluiten. Een overwinning die later de grootste meerdaagse zege uit zijn carrière zou blijken. Schleck veroverde na de Ronde van Zwitserland nog de Luxemburgse titel, maar de Tour zou minder goed verlopen. Tijdens de eerste week brak hij in de kasseienrit naar Arenberg zijn linker sleutelbeen.

2014: Westra revancheert zich in bergrit naar Finaut-Émosson

Lieuwe Westra boekte in 2014 een van de fraaiste zeges uit zijn loopbaan. De voor Astana rijdende Fries moest een dag eerder nog de overwinning aan de Belg Jan Bakelants laten, maar tijdens de rit erop nam Westra revanche. Aanvankelijk zag het daar niet daar uit. Op de slotklim leek de strijd om de dagzege te gaan tussen de Russen Yuri Trofimov en Egor Silin, maar twee kilometer voor het einde kregen zij gezelschap van Westra. In het zicht van de finish liet Westra in extremis het Russische duo achter, om de overwinning op te eisen. Het zou een van zijn laatste zeges zijn, voordat hij twee jaar later abrupt een punt achter zijn carrière zette.

2015: Froome rijdt Van Garderen uit het geel en wint Dauphiné

In de Dauphiné van 2015 ging klassementsleider Tejay van Garderen allerminst met een gerust hart de slotdag in. Zijn voorsprong op Chris Froome (die daags voor het einde de bergrit naar Saint-Gervais won) bedroeg slechts 18 tellen. De slotetappe met zes beklimmingen en aankomst boven in skioord Modane Valfréjus die de beslissing moest brengen, zou het nodige spektakel opleveren. In de slotklim reed Froome weg bij leider Van Garderen, waarna de Brit na een zenuwslopend secondenspel aan het langste eind trok. Twee jaar na zijn eerste triomf in de Franse rittenkoers, kon hij wederom als eindwinnaar gehuldigd worden. Anderhalve maand later volgde een nieuwe eindzege in de Tour de France.

2018: Andersen bezorgt Sunweb de zege in Gommiswald

De Deen Søren Kragh Andersen boekte op 14 juni 2018 een van de mooiste zeges uit zijn carrière. In de Ronde van Zwitserland glipte hij tijdens de bergrit naar Gommiswald mee in de vroege vlucht van negentien man. In het korte laatste klimmetje naar de finish liet hij zijn medevluchters achter zich, rekende de ontsnapte Michael Gogl in om vervolgens solo over de finish te rijden. Bij de achtervolgers sloeg klassementsleider Richie Porte een belangrijke slag. De Australiër nam afstand van zijn concurrenten Wilco Kelderman en Sam Oomen. Vier dagen later zou hij als winnaar gehuldigd worden. Andersen zou later dat jaar nog Parijs-Tours winnen.

1990: Olaf Ludwig bezorgt Panasonic de overwinning in Zwitserland

1994: Gianluca Pierobon snelste in proloog Ronde van Zwitserland

1995: Giorgio Furlan klopt Rebellin en Simoni in Visp

1996: Cristian Gasperoni boekt grootste zege uit carrière in Bussigny

1998: Steven de Jongh eindwinnaar Ronde van Zweden, ploeggenoot Blijlevens wint slotrit

2000: Sprintzege Fred Rodriguez in Rheinfelden

2004: Ritzege Zuid-Afrikaan Hunter in Ronde van Zwitserland

2005: McEwen sterkste sprinter in Bad Zurzach

2006: Thuisrijder Morabito wint in Leukerbad

2008: Freire opent Ronde van Zwitserland met overwinning

2009: Eisel klopt Ciolek en Freire in Davos

2011: Hushovd klopt Sagan in Huttwil

2012: Sagan sprint naar dagsucces in Zwitserland

2013: Costa klopt Mollema in bergrit naar La Punt

2014: Tony Martin verslaat Tom Dumoulin in Zwitserland

2015: Durasek met late aanval naar ritzege in Zwitserland

2016: Argentijn Richeze wint lastige massasprint in Zwitserland

2017: Primoz Roglic de snelste in proloog Ster ZLM Toer

2017: Sagan sprint met twee vingers in de neus naar dagsucces in Zwitserland

2019: Julian Alaphilippe beste vluchter in zesde etappe Dauphiné