Dit gebeurde er in de wielerwereld op 13 juli

In de rubriek 'WielerFlits Retro' halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 11 juli?

1980: Zoetemelk valt, maar blijft in het geel

Bernard Hinault viel met de gele trui om de schouders uit tijdens de Tour de France van 1980, waarna Joop Zoetemelk op weg leek te zijn naar de zege. Twaalf jaar na de zege van Jan Janssen leek Nederland weer de Tour de France te winnen. Maar in de dertiende etappe moest het Nederlandse wielerpubliek nog een keer goed de adem inhouden.

Onderweg naar Pra-Loup slingerde meesterknecht Johan van der Velde met zijn fiets, waarna Zoetemelk hard ten val kwam. Met nog drie kilometer te gaan leek de Nederlandse geletruidrager op weg om tijd te verliezen, maar Zoetemelk wist uiteindelijk toch nog te finishen in het groepje der favorieten. Een bebloede linkerelleboog moest hij daarvoor wel op de koop toenemen. Enkele dagen later werd Zoetemelk als winnaar gehuldigd in Parijs.

Uitslag dertiende etappe Tour de France 1980

2000: Pantani en Armstrong vechten duel uit op Mont Ventoux

“No gifts on the Ventoux”, tweette Lance Armstrong in 2013 naar Chris Froome, toen hij op weg was naar de etappezege op de Kale Berg. Een opmerkelijke tweet van de Texaan, die twintig jaar geleden wél de etappezege op de Mont Ventoux cadeau gaf aan Marco Pantani. De twee hadden op de flanken van de Mont Ventoux een schitterend duel uitgevochten, waarna Armstrong de zege aan de Italiaan, die alleen naar de Tour de France was gekomen om ritzeges te behalen, liet. Later zou Armstrong spijt gehad hebben van zijn cadeautje op de Ventoux door uitlatingen van de Italiaan.

Beelden twaalfde etappe Tour de France 2000

Uitslag twaalfde etappe Tour de France 2000

2006: Menchov bezorgt Rabobank de zege in Pla-de-Beret, Landis verovert geel

Denis Menchov was tijdens de Tour de France 2006 de vooruitgeschoven klassementsrenner bij Rabobank. De Rus was een jaar eerder tweede geworden in de Ronde van Spanje en het vertrouwen van de Bankiersploeg in een mogelijke eindzege van Menchov was groot. Zeker na de elfde etappe, die Menchov wist te winnen. Op de flanken van de Pla-de-Beret had Michael Boogerd goed werk verricht, waarna de Rus een aanval waagde.

Menchov wist onder meer Andreas Klöden te lossen, maar Levi Leipheimer en Floyd Landis bleven in het wiel hangen van de Rabobank-renner. En dus moest er om de zege gesprint worden. Menchov bleek de snelste te zijn, terwijl Landis de gele trui om zijn schouders kreeg gehangen. De Rus schoof op naar de derde plaats in het klassement, maar bleek in de slotweek nog net wat tekort te komen voor het podium.

Beelden elfde etappe Tour de France 2006

Uitslag elfde etappe Tour de France 2006

2014: Tony Martin rondt indrukwekkende solo af

Tony Martin heeft in zijn lange carrière heel wat straffe stoten laten zien. De Duitser is natuurlijk een begenadigd tijdrijder, hetgeen hem veel mogelijkheden heeft gegeven om eens een solo uit de benen te persen. Zo ook exact zes jaar geleden.

In een lastige Vogezenrit van Gérardmer naar Mulhouse trok de Duitser al vroeg in de aanval samen met Alessandro De Marchi. Een grote groep achtervolgers – met daarbij Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin – vormde zich achter het duo, maar nooit zouden zij bij Martin en De Marchi geraken. Het was kenmerkend voor het verschroeiende tempo van de twee leiders vooraan, en dan in het bijzonder van Martin. Op 58 kilometer van de meet liet de Duitser zijn Italiaanse kompaan achter, waarna Martin naar een schitterende solozege reed.

Verslag WielerFlits

Beelden negende etappe Tour de France 2014

Uitslag negende etappe Tour de France 2014

2019: Thomas De Gendt soleert naar zege in Saint-Étienne

Thomas De Gendt heeft net als Tony Martin een sterke solo in de benen. Als De Gendt voor het peloton uit rijdt, dan is het geen sinecure dat hij nog teruggepakt zal worden. Hoe groot of hoe klein zijn voorsprong dan wel niet mag zijn.

Een jaar geleden perste De Gendt een magistrale solo uit de benen, en net als bij Martin was Alessandro De Marchi er weer van dichtbij getuigen van. De Italiaan werd op de beklimming van de Côte de la Jallière naar de filistijnen gereden door De Gendt, die alleen aan de laatste twintig kilometer begon. Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot hadden op diezelfde beklimming het lont in het kruitvat gestoken, maar De Gendt terughalen bleek teveel van het goede te zijn. Zo mocht de coureur van Lotto Soudal in Saint-Étienne wederom een klinkende zege op zijn palmares bijschrijven.

Verslag WielerFlits

Beelden achtste etappe Tour de France 2019

Uitslag achtste etappe Tour de France 2019

