Dit gebeurde er in de wielerwereld op 12 juli

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 12 juli?

1980: Zoetemelk ontvangt het geel na opgave Hinault

Het is in de Tour de France niet heel vaak voorgekomen dat een geletruidrager de wedstrijd noodgedwongen moet verlaten. In 1980 was dat wel het geval. Bernard Hinault leek op weg naar een derde Tourzege op rij, totdat een blessure roet in het eten gooide. Kniepijn hem dwong op te geven in de nacht voorafgaand aan de dertiende rit. Bij de start weigerde Joop Zoetemelk – die tweede stond – in het geel te vertrekken. Na de door de Fransman Raymond Martin gewonnen Pyreneeënrit naar Bagnères-de-Luchon, kreeg hij alsnog het geel om de schouders. Hij gaf de leiderstrui niet meer uit handen. Tien dagen later werd hij in Parijs gehuldigd als tweede Tourwinnaar ooit. Vooralsnog de laatste.

Uitslag etappe 5 Tour de France 1980

1995: Marco Pantani wint met recordtijd op Alpe d’Huez

Alpe d’Huez wordt door Nederlanders graag ‘De Hollandse Berg’ genoemd, maar in de jaren negentig waren de Italianen er heer en meester. Na zeges van Gianni Bugno (1990 en 1991) en Roberto Conti (1994), trad in 1995 een derde Italiaan op de voorgrond. Marco Pantani van de Carrera-ploeg had al naam gemaakt met twee ritzeges in de Giro dItalia het jaar voordien en zou dat jaar ook in de Tour de France zijn reputatie van buitengewoon getalenteerde klimmer bevestigen. Pantani vliegt dat jaar omhoog over de 21 haarspeldbochten en schrijft met een recordtijd van 36 minuten en 50 seconden. Vijfentwintig jaar later nog steeds een record. De nummer twee van die rit was overigens Miguel Indurain, die 1 minuut en 24 seconden later finishte. De Spanjaard zou dat jaar zijn vijfde en laatste Tourzege veroveren.

Uitslag etappe naar Alpe d’Huez

2005: Jonge Valverde klopt Armstrong in Courchevel

Er was een tijd dat Alejandro Valverde nog te boek stond als een veelbelovend talend. Vijftien jaar geleden kende de destijds 24-jarige Murciaan zijn doorbraak op het hoogste podium. Valverde had weliswaar in eigen land al de nodige successen behaald (waaronder als Kelme-renner drie ritten in de Vuelta), maar het grote publiek leerde hem kennen tijdens de Alpenrit naar Courchevel. In het shirt van de Illes Balears-ploeg (een voorloper van het huidige Movistar) week hij op de slotklim niet van de zijde van Lance Armstrong, die bezig was aan een campagne om zijn historische zevende Tourzege op rij te voltooien. Valverde won de rit, maar zou drie dagen later uit de Tour stappen. Armstrong veroverde die dag het geel zou slagen in zijn missie en in Parijs opnieuw als winnaar worden gehuldigd.

Uitslag etappe 10 Tour de France 2005

2018: Dan Martin zegeviert op Mûr de Bretagne

Bij etappes met een niet al te lange maar steile aankomst, kon je tot enkele jaren geleden niet om Dan Martin heen. De winnaar van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije voelde zich op dit soort aankomsten als een vis in het water. Twee jaar geleden boekte hij in dienst van UAE-Emirates zijn (tot dusver) laatste succes. De finish van de zesde rit lag op de Mûr de Bretagne, een aankomst waar eerder Cadel Evans (2011) en Alexis Vuillermoz (2015) zegevierden. In 2018 was Martin de betere van Pierre Latour en Alejandro Valverde. Daarna zou de Ier – die dit seizoen de overstap maakte naar Israel Start-Up Nation – er niet meer slagen om een wedstrijd winnend af te sluiten.

Wedstrijdverslag etappe naar Mûr de Bretagne

Uitslag etappe naar Mûr de Bretagne

Samenvatting etappe naar Mûr de Bretagne

2019: Groenewegen bezorgt Jumbo-Visma nieuw succes in Chalon-sur-Saône

De openingsweek van de Tour de France 2019 verliep voor Jumbo-Visma buitengewoon succesvol. De gele trui van Mike Teunissen en de overwinning in de ploegentijdrit hebben we eerder deze week besproken, maar daar bleef het niet bij. Nadat Teunissen het geel kwijtraakte aan Julian Alaphilippe, hing de leiderstrui sinds de rit naar La Planche des Belles Filles om de schouders van Giulio Ciccone. De dag trok het peloton verder zuidwaarts voor een overgangsrit richting Chalon-sur-Saône. Daar bezorgde Dylan Groenwegen de geel-zwarte formatie het derde succes in een week tijd. In de massasprint verschalkte hij Caleb Ewan en Peter Sagan. De Amsterdammer moest na een val in de openingsrit zijn gele droom opbergen, maar nam binnen een week sportieve revanche.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 7 Tour 2019

En verder:

1979: Hinault herovert gele trui met tijdritzege in Avoriaz

1981: Sean Kelly de sterkste in Thonon-les-Bains

1982: TI-Raleigh wint ploegentijdrit in Plumelec

1983: Régis Clère de sterkste in Fleurance

1984: Fons de Wolf wint met zeventien minuten voosprong in Domaine du Rouret

1986: Hinault blijft ploeggenoot Lemond voor in tijdrit Nantes

1987: David Phinney wint in Bordeaux

1988: Sprintzege Jean-Paul van Poppel in Besançon

1989: Mathieu Hermans sterkste sprinter in Blagnac

1990: Erik Breukink sterkste tijdrijder in Villard de Lans

1991: Jean-Paul van Poppel wint in Argentan

1992: Jan Nevens bezorgt Lotto de zege in Koblenz

1993: Indurain grijpt de macht in tijdrit Lac De Madine

1994: Jacky Durand soleert naar zege in Cahors

1996: Ritzege Zwitser Richard in Le Puy en Velay

1997: Zabel sterkste sprinter in Bordeaux

1998: Steels sprint naar zege in Dublin

2001: Crédit Agricole wint ploegentijdrit in Bar-le-Duc,

2002: Zabel klopt Freire en McEwen in Alencon

2003: Virenque soleert naar zege in Morzine

2006: Mercado bezorgt bescheiden Agritubel de zege in Pau

2007: Pozzato klopt Freire in Autun

2008: Cavendish snelste sprinter in Toulouse

2009: Fédrigo wint in Tarbes

2011: Greipel klopt Cavendish in Carmaux

2012: Pierre Rolland wint op La Toussuire

2013: Sprintzege Cavendish na waaierrit

2014: Kadri soleert naar zege in Gerardmer

2015: BMC blijft Sky nipt voor tijdens ploegentijdrit in Plumelec

2016: Matthews rondt ploegenspel Orica af in Revel

2017: Kittel verslaat Groenewegen in Pau