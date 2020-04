Dit gebeurde er in de wielerwereld op 11 april zaterdag 11 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 1 april?

1976: Marc Demeyer triomfeert tijdens ‘A Sunday in hell’

Parijs-Roubaix van 1976 is een bijzondere editie. Niet zozeer door het koersverloop of de winnaar, de Belg Marc Demeyer, maar door de documentaire “A Sunday in hell” die door de Deense regisseur Jørgen Leth over de wedstrijd gemaakt is. Leth registreerde op een ongekend mooie manier deze onmenselijke klassieker in een docu die ruim veertig jaar na dato nog steeds zeer de moeite waard is. Tijdens een stoffige editie van de Hel kon Demeyer door een val van zijn kopman Freddy Maertens voor eigen kans gaan. In Roubaix was hij in de sprint Moser, De Vlaeminck en Kuiper te snel af. Slechts zes jaar na zijn overwinning overleed hij op 31-jarige leeftijd.

De documentaire A Sunday in Hell (Youtube)

Uitslag Parijs-Roubaix 1976

Samenvatting Parijs-Roubaix 1976 (Sporza)

Frank Heinen over Marc Demeyer (Het Is Koers)

1993: Duclos Lasalle voor de tweede keer op rij

De winnaar van Parijs-Roubaix 1993 kwam uit een kopgroep van 24 renners. De GB-ploeg van Johan Museeuw is met zes man sterk vertegenwoordigd, maar slaagt er niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Adrie van der Poel rijdt in de finale voorop met Herman Frison, tot het duo voorbijgereden wordt door Franco Ballerini en uittredend winnaar Gilbert Duclos-Lassalle. Ballerini geeft het tempo aan, maar Duclos-Lasalle weet stand te houden. Op de wielerbaan in Roubaix verschalkte de geroutineerde Fransman met een minimaal verschil de Italiaan. Ballerini viert de overwinning, maar het is Duclos-Lasalle die tot winnaar wordt uitgeroepen. Op 38-jarige leeftijd heeft hij zijn tweede zege in Roubaix binnen.

Samenvatting Parijs-Roubaix 1993

Uitslag Parijs-Roubaix 1993

1999: Andrea Tafi wint door Mapei gedomineerde Roubaix

De afgelopen decennia was er geen ploegmanager zo succesvol in Parijs-Roubaix als Patrick Lefevere. In de jaren ’90 domineerde zijn Mapei-ploeg de Hel van het Noorden. In 1999 stonden er zelfs drie renners van zijn ploeg op het podium. Geen unicum, het was zelfs (na 1996 en 1998) al de derde keer in vier jaar. In 1999 was het Andrea Tafi die zijn aanvalslust beloond zag. Hij was op de Noord-Franse kasseistroken meermaals de sterkste, voordat hij door pech teruggeslagen werd. Tafi kwam terug en besloot al vroeg er alleen vandoor te gaan. In de slotfase wist hij zijn voorsprong steeds uit te breiden, waardoor hij in de Italiaanse tricolore op de wielerbaan in Roubaix zijn overwinning kon vieren. Wilfried Peeters en Steels (beiden tegenwoordig actief als ploegleider voor Deceuninck-Quick-Step) maakten het podium voor de Mapei-ploeg compleet.

Samenvatting Parijs-Roubaix 1999

Uitslag Parijs-Roubaix 1999

2004: Bäckstedt verrast in laatste Roubaix Museeuw

De Zweed Magnus Bäcksted kende op 11 april 2004 zijn jour de gloire. Net voordat de wedstrijd ontplofte werd Leif Hoste (een week eerder nog tweede in Vlaanderen) uitgeschakeld door pech, toen een Vlaamse vlag in zijn wiel draaide. Na Carrefour de l’Arbre ontstaat er een kopgroep van vijf, waaruit Johan Museeuw in de finale vanwege een lekke band wegvalt. Op de wielerbaan van Roubaix pakt de in Vlaanderen woonachtige Bäckstedt de binnenbocht en passeert hij als eerste de finish. De Nederlander Tristan Hoffman moet genoegen nemen met een tweede plaats. Johan Museeuw wordt in zijn laatste Roubaix vijfde. Anno 2020 is Bäckstedt als tv-commentatoractief. Zijn 18-jarige dochter Elynor maakt deel uit van de damesploeg van Trek-Segafredo, terwijl ook zijn andere dochter Zoë over het nodige talent beschikt.

Samenvatting Parijs-Roubaix 2004

Uitslag Parijs-Roubaix 2004

2010: Knappe solo brengt Cancellara nieuwe zege in Roubaix

Vier jaar na zijn eerste zege om Roubaix was het in 2010 opnieuw raak voor Fabian Cancellara. Op voorhand leek het een duel te gaan worden tussen Cancellara en Tom Boonen, de nationale kampioenen van respectievelijk Zwitserland en België. Op vijftig kilometer van het einde verlies Boonen Cancellara even uit het oog, waarna de Zwitser op kousenvoeten wegrijdt. Boonen zou zijn rivaal pas bij de finish weer terugzien. Spartacus rijdt als een stoomtrein richting de wielerbaan, waar hij met twee minuten voorsprong finisht en daarmee de dubbel Vlaanderen/Roubaix realiseert.

Wedstrijdverslag Parijs-Roubaix 2010

Samenvatting Parijs-Roubaix 2010

Uitslag Parijs-Roubaix 2010

En verder:

1974: Frans Verbeeck zet de Waalse Pijl op zijn naam

1982: Silvano Contini wint Luik-Bastenaken-Luik

1990: Moreno Argentin de sterkste in Waalse Pijl

2001: Gent-Wevelgem prooi voor George Hincapie

2007: Marcus Burghardt wint Gent-Wevelgem

2012: Thomas Voeckler soleert naar zege in Brabantse Pijl

2015: Dumoulin wint slottijdrit Baskenland, eindzege Rodriguez

2018: Tim Wellens soleert naar zege in Brabantse Pijl