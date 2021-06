Disciplinaire commissie UCI schorst Marc Bracke voor drie jaar

Marc Bracke is door de disciplinaire commissie van de Internationale Wielerunie (UCI) voor drie jaar geschorst. Dit meldt Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus in een statement. Hierin meldt deploeg tevens dat Bracke het oneens is met de uitspraak. Hij gaat in hoger beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

De ploeg stelt dat Bracke nooit is gehoord in de zaak tegen hem. “Zijn recht om zich te verdedigen is niet gerespecteerd. Marc Bracke heeft te allen tijde de geheimhouding van het onderzoek gerespecteerd, in tegenstelling tot Sicot die voortdurend campagne voerde en geregeld informatie lekte uit het onderzoek. We blijven ervan overtuigd dat haar enige drijfveer was om haar dopingschorsing ingekort te zien worden. Dat is haar gelukt. In Frankrijk is intussen een zaak opgestart tegen Sicot voor valse aantijgingen.”

De ethische commissie van de UCI gaf in oktober vorig jaar aan dat de ethische code van de wielerunie is geschonden. In afwachting van de uitspraak werd Bracke door onder meer Flanders Classics verzocht om niet meer bij koersen van deze organisatie aanwezig te zijn.

Voor Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus is het “duidelijk dat dit geen eerlijk proces is. Daarom zal Marc Bracke bij het CAS in hoger beroep gaan.”

Lees ook:

pic.twitter.com/PkKiwUURET — Doltcini – Van Eyck Sport – Proximus (@DoltciniVanEyck) June 23, 2021