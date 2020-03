Opnieuw onderzoek naar Belgische damesploeg vanwege grensoverschrijdend gedrag dinsdag 3 maart 2020 om 10:05

De UCI is een formeel onderzoek gestart tegen Marc Bracke, de eigenaar van het Belgische damesteam Doltcini-Van Eyck. Bracke wordt beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de Amerikaanse renster Sara Youmans (24) verklaard in een interview met de Franse krant Le Monde. Bracke ontkent alle beschuldigingen.

De feiten zouden dateren van 1 oktober van vorig jaar. Tijdens de onderhandelingen over een contract bij Doltcini-Van Eyck vroeg de teammanager naar verluidt om foto’s in bikini te sturen. Le Monde beweert de berichten van de teambaas ingekeken te hebben. Bracke schreef erbij: “Wees niet verlegen… Dit is de start van een vertrouwensrelatie.”

Youmans zou een onbetaald contract krijgen, maar ging daar niet op in. “Ik wilde mezelf niet in een gevaarlijke situatie brengen”, zei ze aan Le Monde. “Ik had geen vrienden of familie in Europa. Als hij bereid was om zich zo te gedragen op het internet, dan was ik bang om op trainingskamp te gaan.” Kort daarop diende Youmans een klacht in bij de UCI, dat intussen een onderzoek gestart is en nu nog aan de gang is. Dat bevestigde de UCI aan Cyclingnews.

Bracke zelf ontkent de aantijgingen. Wel geeft hij desgevraagd toe dat hij Youmans heeft verzocht een foto van haar benen door te sturen. “Ik ben iemand van de oude stempel. Aan een foto van de benen zie ik of iemand fysiek in orde is. Maar in deze tijden van #metoo is dat dus niet de slimste zet geweest. Daar word ik nu op afgerekend.”

Volgens Bracke nam hij in het verleden al maatregelen om misstanden te voorkomen. Zo is er een charter voor inwonende rensters. “Zo mogen ze niet in pyjama in de gemeenschappelijke ruimte verschijnen. Ik hou nooit meetings op hun slaapkamer en er gelden specifieke regels bij massages. Net om zulke toestanden en misverstanden te vermijden.”

Die specifieke regel bij massages kwam niet toevallig naar aanleiding van een ander incident, drie jaar geleden met de Canadese Maggie Coles-Lyster. Volgens de toen 18-jarige renster werd ze door een van de verzorgers die een paar maanden later ontslagen werd, veel te intiem gemasseerd. “Maggie is naar mij gekomen met dat verhaal. Ik gaf de verzorger eerst een waarschuwing. Toen hij daarna ook foto’s van een van de dames rondstuurde, heb ik hem ontslagen”, aldus Bracke. “Maar in dat verhaal in Le Monde wordt dat nu allemaal op een hoop gegooid en wordt mijn reputatie besmeurd”, aldus Bracke, die aangeeft dat de UCI de zaak Youmans al sinds oktober onderzoekt. “Ze hebben nog niets gevonden tegen mij. Dat dit nu uitlekt, snap ik niet”, aldus Bracke. “Gelukkig blijft hier iedereen – inclusief mijn vriendin (ook een wielrenster, red) – achter mij staan.”

Vandaag staat Le Samyn op het programma. Bracke zal er achter het stuur van de volgwagen zitten. “Dat is me zo opgedragen door mijn omgeving. Ik heb niets te verbergen. Dus moet ik mij ook niet wegsteken. Ik kan alleen maar hopen dat dit snel overwaait of rechtgezet wordt.”