Marion Sicot twee jaar geschorst voor EPO-gebruik

Marion Sicot is door het Franse Antidopingagentschap AFLD met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst voor het gebruik van EPO. Dat laat de Française weten via social media.

“Ik ben al zeventien maanden geschorst, nu heb ik eindelijk het oordeel van het AFLD ontvangen”, opent de voormalig renster van Doltcini-Van Eyck Sport haar verhaal in een statement op Facebook. “Ik ben in totaal twee jaar geschorst en op 19 juli 2021 mag ik de competitie hervatten.”

Sicot werd na het Frans kampioenschap van 2019 betrapt op gebruik van EPO. Aanvankelijk bepleitte Sicot haar onschuld, maar uiteindelijk bekende ze online EPO te hebben besteld. Volgens de 28-jarige renster zelf deed zij dat om haar toenmalig ploegleider Marc Bracke “een prestatie te tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aan de andere meisjes zou beschouwen”.

Specifieke omstandigheden

Bracke zou Sicot daarnaast sinds november 2018 hebben gevraagd om foto’s in ondergoed te sturen, zodat de manager de Française kon controleren op fysieke gesteldheid en gewicht. Sicot diende een klacht in en de ethische commissie van de UCI gaf in oktober vorig jaar aan dat de ethische code van de wielerunie is geschonden en dat een strafprocedure is opgestart.

“Marc Bracke verplichte Sicot tot vernederende activiteiten met een seksuele connotatie, die geen enkele sportieve reden hadden. Nochtans was hij zeer goed op de hoogte van de precaire situatie van deze jonge vrouw”, valt te lezen in de verklaring van het AFLD. “Marion Sicot zocht naar een manier om via een beter sportief niveau te ontkomen aan de intimidatie van haar ploegleider. Het is in deze zeer specifieke omstandigheden dat mevrouw Sicot doping nam.” Sicot noemt het tot slot een hele opluchting dat haar verhaal door de autoriteiten is begrepen. “Ik zie eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Ik wil mijn familie, vrienden en iedereen die me heeft gesteund vanuit de grond van mijn hart bedanken.”