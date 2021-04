Doltcini-Van Eyck-Proximus niet met teammanager in Ronde van Vlaanderen op verzoek Flanders Classics

Zoek in de ploegleiderswagen van Doltcini-Van Eyck-Proximus niet naar Marc Bracke. Flanders Classics heeft namelijk verzocht dat de ploegmanager niet meer bij koersen van de organisatie aanwezig is, zegt CEO Tomas Van Den Spiegel tegen Cyclingnews.

In de zaak-Bracke is het nog altijd wachten op een uitspraak. De ethische commissie van de UCI gaf in oktober vorig jaar reeds aan dat de ethische code van de wielerunie is geschonden en dat een strafprocedure is opgestart. Er is echter nog steeds geen straf uitgesproken.

Voor Flanders Classics was het echter reden genoeg om de Belgische ploeg te verzoeken niet meer met de manager aan het stuur van de ploegleiderswagen naar een van hun koersen te komen. In een e-mail bevestigt CEO Tomas Van Den Spiegel dit. “Zolang er geen officiële uitkomst is kunnen we hem niet weigeren, maar we hebben hem verzocht om niet aanwezig te zijn.”

Een vertegenwoordiger van Doltcini-Van Eyck-Proximus laat desgevraagd weten dat gehoor is gegeven aan het verzoek. “Liesbet De Vocht wordt onze teammanager en Shana Van Glabbeke is haar assistent. Dit betekent niet dat we het eens zijn met het verzoek, maar we willen een van de mooiste dagen in onze sport niet bederven.”