UCI acht intimidatie bewezen bij Doltcini-Van Eyck vrijdag 9 oktober 2020 om 15:14

De ethische commissie van de UCI heeft zich uitgesproken in de zaak rond ploegmanager Marc Bracke van Doltcini-Van Eyck, die door twee rensters wordt beschuldigd van intimidatie. Volgens de commissie zijn is de ethische code van de wielerunie geschonden.

In een verklaring laat de UCI weten dat de zaak rond Bracke en de vrouwenploeg Doltcini-Van Eyck op 24 september is doorgezet naar de disciplinaire commissie, die een strafprocedure is begonnen. “Aangezien de procedure loopt, onthouden de UCI, de disciplinaire commissie en de ethische commissie op dit moment van verder commentaar.”