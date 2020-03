Teammanager Doltcini-Van Eyck opnieuw onder vuur na getuigenis Franse renster dinsdag 10 maart 2020 om 13:09

Vorige week was er het verhaal in Le Monde, waarin Doltcini-Van Eyck teammanager Marc Bracke beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. De UCI zou zich met de zaak bemoeien. Ondertussen duiken nieuwe beschuldigingen op: de op doping betrapte Marion Sicot beweert bij France TV Sport onder druk van Bracke naar EPO te hebben gegrepen. Ook het verhaal van de ondergoedfoto’s wordt opnieuw aangehaald.

Marion Sicot testte vorig jaar positief na het Frans kampioenschap tijdrijden. De Française ontkende lange tijd. Pas vorig weekend gaf ze uiteindelijk toe tien flesjes EPO besteld te hebben via het internet. In een gesprek met ‘Stade 2’ gaf ze toelichting. “Ik wilde mijn sportdirecteur Marc Bracke een prestatie tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aan de andere meisjes zou beschouwen, zodat ik in het team kon blijven”, vertelde ze. “Ik was, door de druk die ik voelde, in een depressie beland.”

En net als Sara Youmans, de Amerikaanse die vorige week Bracke in Le Monde beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, deed Sicot het verhaal over de ondergoedfoto’s. “Sinds november 2018 vroeg Bracke me om foto’s in mijn ondergoed door te sturen. Op die manier wilde hij mijn gewicht controleren. Dit gebeurde soms tot twee keer per week. Als ik de foto’s niet stuurde, zou ik in het begin van het seizoen geen wedstrijden mogen rijden, zei hij.” Sicot erkent haar fout, maar rekent door deze feiten wel op verzachtende omstandigheden bij de bepaling van de strafmaat.

“Normaal”

De teammanager gaf eerder al toe dergelijke foto’s te hebben gevraagd. Tweets over Sicot die de wereld zijn ingestuurd, laten ook weinig aan verbeelding over. Maar Bracke ontkent echter in alle toonaarden dat hij de renster onder druk zette. In een statement op social media klinkt het als volgt: “Onze prioriteit is jonge rensters de kans te geven om zich te ontwikkelen. Maar we hebben wel het recht om een professionele houding te vragen als rensters na de winter terugkeren met overgewicht, zeker als ze beweren goed te zijn in de bergen. In die context heeft Marc Bracke de fout gemaakt om foto’s te vragen om Sicot op te volgen. Veel mensen in de koers weten dat dit vroeger normaal was. Marion heeft hier nooit over geklaagd of iets van gezegd. Als ze dat gedaan had, was het niet meer gebeurd.”

Dat ze haar depressie wellicht heeft verzonnen als excuus voor haar dopingzonde, lezen we ook nog. “We begrijpen dat Marion momenteel door een moeilijke periode in haar leven gaat. Maar dat keurt haar dopinggebruik niet goed. Ze wist de gevolgen en toch deed ze het. Zij alleen is verantwoordelijk voor haar acties. Marion beweert al maanden dat ze onschuldig is. Maar nu bekent ze plots dat ze alsnog doping heeft gebruikt. Haar onschuld was dus één grote leugen. En daarna loog ze nóg eens: nu stelt ze de ploegleiding verantwoordelijk.”

De Franse wielerfederatie heeft bij de UCI aangedrongen op nader onderzoek.

Parce qu'un DS-manager-diététicien-papa s'occupe de tout, des sponsors avec les plus grandes leaders, de l'habillement, la diététique, ce soir dans @stade2 vous comprendrez que las, c'est pas tous les jours dimanche comme aujourd'hui. @thierryvildary @marion_sicot Bon dimanche ! pic.twitter.com/KmtIh2CQyN — 🅰ntoine VAYER 📸 (@festinaboy) March 8, 2020