Deze oud-renners van B&B Hotels-KTM zitten nog zonder contract in 2023

Sommige renners konden de voorbije dagen nog tekenen bij een nieuwe werkgever, maar voor de meeste (ex-)coureurs van het geïmplodeerde B&B Hotels-KTM is het nog onzekerheid troef met oog op het wielerseizoen 2023. WielerFlits neemt de voormalige B&B-selectie onder de loep.

Veel World- en ProTeams zijn reeds begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en hebben hun selecties (zo goed als) rond. Heel wat teams vertoeven momenteel in een warm oord voor de eerste trainingsstages, en de eerste wedstrijdprogramma’s worden ook al opgesteld. Diverse renners die in 2022 nog over een contract beschikten, zitten echter nog in twijfel. Zo hebben we de slachtoffers van het hele B&B-debacle.

Onder de ‘pannen’

Een aantal oud-renners van B&B Hotels-KTM hoeft zich inmiddels geen zorgen meer te maken over hun nabije wielertoekomst. Het gaat hier om Cyril Barthe, Alan Boileau, Maxime Chevalier, Quentin Jauregui, Victor Koretzky, Adrien Lagrée, Axel Laurance en Luca Mozzato. Met Koretzky en Mozzato maken twee renners in 2023 de stap naar de WorldTour. Koretzky komt volgend jaar uit voor BORA-hansgrohe, Mozzato heeft een contract getekend bij WT-nieuwkomer Arkéa-Samsic.

Barthe zal ook volgend seizoen weer uitkomen voor een ProTeam, te weten Burgos-BH, en toptalent Laurance tekende onlangs een verbintenis bij (eerst de opleidingsploeg van) Alpecin-Deceuninck. Chevalier (Laval Cyclisme 53), Jauregui (Dunkerque Grand Littoral), Lagrée (Sojasun espoir-ACNC) en Boileau (VC Rouen 76) hebben inmiddels ook onderdak gevonden, al doen ze in 2023 wel een flinke stap terug naar het Franse amateur/clubcircuit.

De afzwaaiers

Verder zijn er nog wat renners die we in 2023 niet meer zullen terugzien in het peloton, aangezien ze een punt hebben gezet achter hun carrière. We hebben het hier over Pierre Rolland, Thibault Ferasse, Jonathan Hivert, Cyril Lemoine en Julien Morice.

De werklozen

Komen we uit bij onze laatste groep: de renners die nog angstvallig op zoek zijn naar een nieuwe werkgever voor 2023. De tijd begint te dringen, aangezien de eerste WorldTour-wedstrijden in Australië alweer voor de deur staan. Voor Pierre Barbier, Franck Bonnamour, Jens Debusschere, Cyril Gautier, Alexis Gougeard, Miguel Heidemann, Jérémy Lecroq, Eliot Lietaer, Raphael Parisella, Sebastian Schönberger en Jordi Warlop ziet de toekomst er nog zeer onzeker uit.

Al moeten we hierbij aantekenen dat Bonnamour kan rekenen op verregaande interesse van AG2R Citroën. Volgens Ouest-France zijn er momenteel gesprekken gaande tussen Bonnamour en Vincent Lavenu, de teammanager van AG2R Citroën.