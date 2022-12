Axel Laurance tekent bij Alpecin-Deceuninck, Frans talent begint bij opleidingsploeg

Axel Laurance heeft zich voor twee jaar verbonden aan Alpecin-Deceuninck. De 21-jarige Fransman, die het afgelopen seizoen uitkwam voor B&B Hotels-KTM, zal in eerste instantie voor de opleidingsploeg gaan rijden. Uiterlijk 1 januari 2024 zal hij de overstap maken naar de hoofdmacht, schrijft Alpecin-Deceuninck op sociale media.

Laurance kreeg in augustus 2021 een stagecontract bij B&B Hotels-KTM, waar hij in 2022 definitief aan de slag ging. Het Franse ProTeam verdwijnt vanwege financiële problemen echter uit het profpeloton, zo werd onlangs bekend. Laurance moest dus op zoek naar een nieuwe ploeg. Daarbij kon hij wel behoorlijk wat resultaten voorleggen.

De meest in het oog springende uitslag van Laurance is zijn tweede plaats in de Bretagne Classic-Ouest-France, waar hij enkel Wout van Aert voor moest laten gaan. Niet veel later boekte de snelle Fransman de eerste zege uit zijn profcarrière. In de vierde etappe van de CRO Race klopte hij Jonathan Milan in de sprint van een uitgedund peloton. Gedurende het seizoen behaalde Laurance bovendien de nodige ereplaatsen. Zo werd hij twee keer derde in een etappe van de Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro).

“Ik ben heel trots op deze stap”, zegt Laurance in een reactie op de sociale media van Alpecin-Deceuninck. “Ik ben ervan overtuigd dat ik me hier verder kan ontwikkelen en dat ik – stap voor stap – zal groeien richting de beste versie van mezelf. Ik twijfel er niet aan dat dit een heel mooi verhaal wordt.”