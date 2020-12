De populairste wielercommentator van 2020

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2020? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de populairste wielercommentator van 2020.

Het wielerjaar was sowieso al apart, maar ook op het gebied van commentatoren waren er de nodige wijzigingen. De NOS had een nieuwe hoofd-commentator bij de Tour de France en een oude bekende maakte zijn comeback. In onderstaand lijstje focussen we ons op de Nederlandstalige zenders.

Vorig jaar was Michel Wuyts (41%) de populairste commentator onder de WielerFlits-lezers, voor Renaat Schotte (13%) en Karl Vannieuwkerke (7%). In 2018 won Wuyts ook de verkiezing, toen op de voet gevolgd door José Been. Zij is inmiddels niet meer actief bij live-wedstrijden op Nederlandse zenders.

NOS

De Nederlandse Omroep Stichting voerde een grote wissel door. Jarenlang was Herbert Dijkstra de lead-commentator op de Nederlandse publieke zender, maar in augustus maakte de NOS bekend dat hij zijn plek voor de Tour de France afstond. Chronische rugklachten zorgden ervoor dat Dijkstra en zijn fameuze ‘kastelenboek’ niet in de huiskamers te horen waren. Hij deed nog wel verslag van het Critérium du Dauphiné, maar vanaf de Tour de France zat iemand anders op zijn stoel.

Die plek werd ingevuld door Joris van den Berg, die de laatste jaren al meerdere keren live-commentaar deed bij wielerkoersen. Van den Berg was vooral bekend van het inspreken van de samenvattingen in onder meer het Tourjournaal van de NOS, maar vanaf de Ronde van Frankrijk liet hij zijn stem horen. Ook in de klassiekers, die dit seizoen in het najaar verreden werden, klonk Van den Berg. Het co-commentaar was van afwisselend Maarten Ducrot en Stef Clement, maar voor dat lijstje verwijzen we jullie naar volgende week.

Een andere vertrouwde stem bij de NOS is die van Gio Lippens, die in de grote wedstrijden voornamelijk op de radio te horen is als commentator. Iedereen kent het unieke geluid van Radio Tour de France op NPO Radio 1 wel. Maar Lippens is ook regelmatig te horen op televisie en verdient een eervolle vermelding in dit overzicht.

Een nieuwe maar toch bekende naam ten opzichte van vorig jaar, die hebben we ook. Danny Nelissen keerde bij de NOS terug als commentator bij live-wedstrijden. Was de oud-wielrenner de afgelopen jaren vooral analist bij de publieke omroep, kreeg hij dit jaar weer de kans als commentator. Tot 2013 was Nelissen (neef van voormalig NOS-stem Jean Nelissen) te horen bij Eurosport, maar daar vertrok hij na zijn dopingbekentenis. Dit jaar keerde hij terug, onder meer tijdens het EK op de weg en de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen.

Jeroen Koster is dan weer de herkenbare veldritcommentator van de NOS.

Sporza

Bij de VRT luisteren we al jaar en dag naar Michel Wuyts. Samen met José De Cauwer vormt Wuyts een bijna iconisch duo. Er is zelfs een apart Twitter-account dat uitspraken van Michel en José uitlicht. “Een Kempenaar rijdt de Colombianen naar huis”, is een van de gevleugelde uitspraken van Wuyts tijdens de voorbije Tour de France. De coronacrisis dwong de Sporza-commentatoren, op respectabele leeftijd, om het verslag van de Tour vanuit België te doen. Ook is Wuyts de vaste stem van de cross, afwisselend op de kanalen van Sporza en Telenet.

Renaat Schotte is ook een vertrouwde stem bij Sporza. Meer dan regelmatig horen we Schotte vanop de motor, maar tijdens de voorbije Vuelta a España was hij ook te horen als lead-commentator samen met José De Cauwer. Daarnaast is hij vaak op locatie aanwezig voor reportages en interviews tijdens de Sporza-uitzendingen. Datzelfde geldt voor Christophe Vandegoor, eigenlijk de Vlaamse evenknie van Gio Lippens. Vaste wielerstem op de radio, maar ook meer dan regelmatig te horen op tv.

Karl Vannieuwkerke was de afgelopen jaren een vaste klant in dit Eindejaarslijstje, maar dit jaar ontbreekt hij. Normaal gesproken is hij de vaste stem in Parijs-Roubaix, maar de Franse kasseienklassieker werd dit jaar niet verreden. Wel was Vannieuwkerke vanaf de Tour de France meer dan regelmatig te zien als presentator van de talkshow Vive le Vélo, als presentator van de programmering rondom de grote Vlaamse klassiekers en als presentator van de talkshow Leve de Ronde.

Ruben Van Gucht is de upcoming man bij Sporza. Hij is de vaste presentator van Extra Time Koers en verzorgt het commentaar bij de vrouwenwedstrijden die de VRT uitzendt. Dat doet de 34-jarige Van Gucht standaard met oud-wielrenster Lieselot Decroix aan zijn zijde. In korte tijd zijn de twee uitgegroeid tot vertrouwde stemmen. Afgelopen najaar waren zij zelfs meerdere keren prime time te horen, omdat de vrouwenwedstrijden ná de mannen gepland werden.

Eurosport

Naast de Nederlandse en de Belgische publieke omroep is er natuurlijk ook nog Eurosport, dat zich profileert als ‘Home of Cycling’. De sportzender heeft de nodige commentatoren in huis en zij kwamen dit jaar allemaal aan bod.

De meest bekende stem is die van Jeroen Vanbelleghem, de Belgische commentator die zich specialiseert op de Italiaanse koersen. Hij was afgelopen jaar te horen tijdens de gehele Giro d’Italia (samen met Karsten Kroon) en ook de andere Italiaanse koersen waarvoor Eurosport exclusief de rechten heeft. Tijdens de Giro was de dagelijkse bevoorrading van een Nederlandse lekkernij voor Vanbelleghem een van de hoogtepunten.

Het is typerend voor de band die hij met Kroon heeft opgebouwd de afgelopen jaren. Het duo raakt steeds beter op elkaar ingespeeld en zorgde bij menig wielerliefhebber voor een lach tijdens de Giro, ondanks dat ze regelmatig op afstand commentaar moesten doen. In de winter is Vanbelleghem ook te horen bij de veldritten die uitgezonden worden.

De Tour de France werd dit jaar bij Eurosport becommentarieerd door Jan Hermsen. Hij deed dat samen met Bobbie Traksel, die naast analist ook steeds vaker te horen is als zogenoemde lead-commentator bij de sportzender. Zo is Traksel in de winter regelmatig commentator bij het vrouwenveldrijden.

Sander Kleikers is sinds enkele jaren ook een van de vaste commentatoren van het team van Eurosport. De Limburger kwam over van regionale zender L1. Kleikers was dit najaar onder meer te horen tijdens de Vuelta a España en de grote klassiekers. Andries Lamain (onder meer de Dauphiné) en Nick Stöpler (vrouwenwielrennen en baanwielrennen) klonken dit jaar meer dan regelmatig op Eurosport.

José Been werd in 2018 nog tweede in de verkiezing van meest populaire wielercommentator. Zij is al ruim een jaar vertrokken bij Eurosport en verzorgt alleen nog wielercommentaar voor buitenlandse opdrachtgevers in het Engels.

Overig

Voor wie heel goed zoekt naar wielrennen op tv komt regelmatig uit bij VTM, een van de Belgische commerciële zenders. Is daar wielrennen of veldrijden te zien, dan doet Merijn Casteleyn het commentaar. Hij was ook betrokken bij de VTM-docu ‘Ik Ben Remco’ die gemaakt werd over het seizoen van Remco Evenepoel. Naast diverse Italiaanse koersen verzorgt Casteleyn ook commentaar bij de cross.

Een eervolle vermelding is er ook voor Jan Suykens (deed onder meer de Ronde van Burgos voor Proximus Sports), Martijn Berkhout (deed verslag van de Ronde van Burgos voor Ziggo Sport), Bram Lambert en Philippe Maertens (beiden veldritcommentator voor Telenet).

Volgende week volgt het Eindejaarslijstje waarin gestemd kan worden op de beste analist. Tot die categorie behoren bekende stemmen als die van Maarten Ducrot, José De Cauwer en Karsten Kroon.