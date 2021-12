Belgian Cycling reageert met klem op coronamaatregelen: “Rampzalig voor veldrijden”

Belgian Cycling heeft middels een persbericht gereageerd op de coronamaatregelen die afgelopen woensdagavond door het Overlegcomité in België zijn aangekondigd. Zo mogen vanaf zondagmorgen geen fans meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden en dat heeft gevolgen voor de cross. “Het verbod op de aanwezigheid van toeschouwers is ongegrond”, stelt de bond.

Een direct gevolg van de opgelegde maatregelen is het annuleren van de avondcross in Diegem, een manche in de Superprestige. Er was ook paniek in Dendermonde, Heusden-Zolder, Loenhout, Baal, Herentals, Hamme en Middelkerke (waar het BK plaatsvindt), maar al die wedstrijden kregen intussen allemaal groen licht. Desondanks heeft Belgian Cycling met verbazing kennisgenomen van het feit dat het Overlegcomité besloot om publiek vanaf zondagmorgen bij veldritten te weren.

“Veldritten worden al een hele tijd georganiseerd met het in acht nemen van de meest strikte veiligheidsmaatregelen”, zegt men. “Er wordt gewerkt met een specifiek Covid-19 protocol voor renners, medewerkers, juryleden én toeschouwers. Elke maatregel die de volksgezondheid bevorderde werd in de wielersport nauwgezet opgevolgd en als er aanpassingen in het protocol moesten gebeuren, werden die telkens snel en probleemloos gedaan. Mede dankzij de flexibiliteit van de organisatoren en de wielerfans.”

De bond stelt dat stakeholders er in de koers alles aan doen om toch topsport te kunnen bieden. “Dat de cross nu net geviseerd wordt, maakt de beslissing van het Overlegcomité des te pijnlijker. Veldritten vinden plaats in open lucht, in de vrije natuur, langs een parcours waar de social distancing perfect kan worden nageleefd. Het verbod op de aanwezigheid van fans is dan ook ongegrond en rampzalig, in een periode dat menig wielerliefhebber de volkssport bij uitstek van dichtbij kan meemaken.”

Belgian Cycling doet dan ook met klem een oproep om de maatregel zo snel mogelijk terug te draaien. “Uiteraard indien de evolutie van de sanitaire toestand dat rechtvaardigt, dringen wij er bij de volgende samenkomst van het Overlegcomité op aan dat de maatregel wordt opgeheven, om de overlevingskansen van de sector te vrijwaren. Een financiële compensatie blijkt in het kader van deze maatregel overigens ook een absolute vereiste”, voegt de bond er nog aan toe.